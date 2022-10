Allarme Cannabis, l’ISS: «Sul web biscotti e patatine contenenti Thc»

È allarme Cannabis per l’ISS. Infatti, secondo l’Istituto Superiore di Sanità è importante prestare attenzione quando si acquistano sul web biscotti con gocce di cioccolato, caramelle gommose, cereali colorati che somigliano a ciambelle e simili, perché tutti questi prodotti potrebbero contenere THC, uno dei principi attivi della cannabis.

La vicenda che ha lanciato l’allarme cannabis

L’allarme cannabis è stato lanciato dall’ISS dopo il sequestro di alcuni prodotti ai danni di un uomo che vive in Alto Adige. Infatti, le autorità che hanno perquisito la casa dell’uomo hanno trovato numerose confezioni di biscotti al cioccolato a base di THC. Ci sono stati tanti altri prodotti rinvenuti dalle autorità che contenevano questo principio attivo della cannabis, compresi patatine e cereali.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se l’uomo ha acquistato questi prodotti online per uso personale o per rivenderli e trarne profitto. Tuttavia, non sono riusciti a scoprire la verità e stanno indagando per comprendere come l’uomo sia entrato in possesso di questi alimenti. Comunque, la vicenda è bastata per far scattare l’allarme cannabis da parte dell’ISS che ha rilasciato una comunicazione ufficiale e l’ha inviata alle Regioni, al ministero della Salute e ad altri organismi sanitari.

La comunicazione dell’ISS

La comunicazione ufficiale dell’ISS evidenzia i rischi del THC e i motivi che giustificano l’allarme cannabis. In questo messaggio si legge: «Il Thc assunto per via orale può provocare insorgenza ritardata e maggiore durata degli effetti rispetto all’assunzione per inalazione». Per questa ragione, il THC può essere dannoso per grandi e piccoli. «L’adulto non consapevole di consumare alimenti contenenti cannabis può ingerirne quantità eccessive, andando incontro a cardiotossicità, ipotensione e neurotossicità».

Il messaggio continua con i pericoli che possono esserci per i bambini: «Per loro le manifestazioni cliniche da intossicazione sono caratterizzate da letargia, atassia, allucinazioni, depressione respiratoria, riduzione dello stato di coscienza, convulsioni, coma, tachicardia». Inoltre, il pericolo è evidente perché i prodotti a base di THC sono identici a quelli comunemente presenti nei supermercati, dunque scambiarli può essere molto facile.