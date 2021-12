Alla ricerca di Dory stasera su Rai 2: 5 curiosità sul film

La prima serata di Rai 2 propone Alla ricerca di Dory in onda stasera, lunedì 20 dicembre 2021, a partire dalle 21.20. Diretto da Andrew Stanton e uscito nelle sale cinematografiche nel 2016, si tratta del 17esimo lungometraggio prodotto dalla Pixar Animation Studios e del sequel/spin-off del celebre Alla ricerca di Nemo.

Alla ricerca di Dory: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

Alla ricerca di Dory: la trama

La pellicola racconta la storia di Dory, simpatico pesce chirurgo blu che, separatasi accidentalmente dai genitori quando era ancora molto piccola, tenta in ogni modo di ritrovarli. Un dettaglio, tuttavia, le rende quasi impossibile l’impresa: a causa dei suoi problemi di perdita di memoria a breve termine, ogni giorno che passa tende a dimenticarli. Ad aiutarla ci penseranno il pesce pagliaccio Marlin e il figlioletto Nemo, ormai diventati vicini di casa lungo la barriera corallina e, soprattutto, amici fidati. I tre intraprenderanno un viaggio straordinario, che li porterà ad affrontare avventure indimenticabili, a fare nuove, curiose conoscenze e a vedersela con nemici temibili. Fino a quando, grazie a improvvisi flashback, Dory non realizzerà che la sua famiglia è, probabilmente, molto più vicina di quanto non immagini.

Alla ricerca di Dory: il cast di doppiatori

Nel cast di doppiatori italiani figurano Carla Signoris (Dory), Luca Zingaretti (Marlin), Gabriele Meoni (Nemo), Ugo Maria Morosi (Hank), Francesca Manicone (Destiny), Ambrogio Colombo (Bailey), Melina Martello (Jenny) e Carlo Valli (Charlie). Nell’originale, invece, troviamo personaggi del calibro di Ellen DeGeneres, che ha dato voce alla protagonista, Diane Keaton, Albert Brooks, Hayden Rolence, Ed O’Neill, Kaitlin Olson, Ty Burrell ed Eugene Levy.

Alla ricerca di Dory: cinque curiosità sul cartone animato

1) Alla ricerca di Dory: inizialmente Dory sarebbe dovuto essere un maschio

Durante lo sviluppo di Alla ricerca di Nemo, il regista aveva immaginato Dory come un maschio. Tuttavia, nel corso della lavorazione, non riusciva a incastrare bene il personaggio nella trama e sentiva che c’era qualcosa che non quadrava. A fargli cambiare idea fu la comica e conduttrice Ellen DeGeneres, in una delle sue tante apparizioni televisive. Il pesciolino blu fu concepito ispirandosi proprio a lei.

2) Alla ricerca di Dory: il personaggio più amato sui social

Sembra proprio che Dory sia uno dei personaggi più amati tra quelli partoriti da Disney e Pixar. L’annuncio dell’uscita della pellicola e il trailer hanno macinato numeri da record e le immagini hanno raccolto oltre 25milioni di Mi Piace su Facebook.

3) Alla ricerca di Dory: la centralità del tema della disabilità

Come e più del primo film, Alla ricerca di Dory accende i riflettori sul tema della disabilità. Buona parte degli animali, infatti, presenta un handicap: Dory soffre di amnesia, Nemo ha una pinna atrofica, lo squalo balena Destiny è miope, il polpo Hank ha 7 tentacoli anziché 8 e la strolaga Becky ha un lieve ritardo mentale. Eppure, vivono tutti una vita normalissima e felice.

4) Alla ricerca di Dory: la storia della canzone Beyond the sea

Beyond The Sea, la canzone che si sente nel trailer e appare nei titoli di coda di Alla ricerca di Nemo, è stata cantata da Robbie Williams. Si tratta, in realtà, di una cover in inglese del brano francese La Mer e uno dei rifacimenti più celebri è, senza dubbio, quello di Bobby Darin, apparso in vari film e serie tivù tra cui Apollo 13 e The X-Files.

5) Alla ricerca di Dory: l’omaggio nascosto a un animatore della Pixar

Si dice che la scena di Hank con il camion sarebbe un omaggio alla memoria di Joe Ranft, animatore della Pixar morto nel 2005 per un incidente stradale: la sua auto precipitò in un fiume, volando oltre il guardrail. A lui sono stati dedicati anche i film Cars – Motori ruggenti e La sposa cadavere.