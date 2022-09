La popstar russa Alla Pugacheva contro il Cremlino: «Dichiaratemi agente straniera»

La pop star russa Alla Pugacheva ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un appello al ministero della Giustizia affinché venga dichiarata «agente straniera» in solidarietà con il marito, il comico Maxim Galkin entrato nella lista nera del Cremlino il 16 settembre.

«Per favore, includetemi tra gli agenti stranieri del mio amato Paese», si legge nel post, «dal momento che sono solidale con mio marito, un uomo onesto e sincero, un vero e incorruttibile patriota della Russia che vuole che la sua Patria prosperi in pace, con la libertà di parola, e vuole porre fine alla morte dei nostri ragazzi per obiettivi illusori». Secondo Pugacheva, 73 anni, l’invasione dell’Ucraina voluta da Vladimir Putin «ha trasformato il Paese in uno Stato emarginato e ha reso la vita difficile per cittadini».

Il trasferimento in Israele dopo il 24 febbraio

Pugacheva, che nel 1997 rappresentò la Russia all’Eurovision, si era sempre tenuta lontana dalla politica. Dopo l’inizio della cosiddetta operazione militare speciale, con Galkin e i figli si erano trasferiti in Israele. Galkin ha passato l’estate in tournée in Israele e in Europa portando in scena show critici nei confronti della guerra e dei leader russi. Lo scorso agosto Pugacheva è rientrata in Russia, secondo i media di Stato per «mettere ordine nelle nostre teste». Domenica 18 settembre invece ha pubblicato il post su Instagram unendosi alla lunga lista di musicisti russi che si sono spesi contro la guerra: dal frontman dei DDT Yuri Shevchuk ad Andrei Makarevich (Mashina vremeni), da Boris Grebenshchikov (Aquarium) a Oxxxymiron (Miron Fedorov), fino a Svetlana Loboda e Noize MC (Ivan Alexeev).

La censura dei media statali russi

I media russi riportando la richiesta di essere iscritta nella lista degli agenti stranieri hanno omesso la sua critica all’invasione dell’Ucraina, la morte di centinaia di ragazzi, l’isolamento del Paese e le conseguenze economiche sulla vita dei cittadini della Federazione. TASS , RIA Novosti, RT, TVC, Komsomolskaya Pravda, Izvestia, Ren-TV e Moskva Speaks hanno ripreso infatti solo la prima parte del post aggiungendo in una nota la vicinanza della pop star con il marito. È la seconda volta che i media pro-Cremlino censurano Pugacheva, parlando dei suoi post. All’inizio di settembre, non hanno ripreso le sue critiche ai leader del Paese pubblicate in un post per ricordare Mikhail Gorbaciov.