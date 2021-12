All Together Now Kids stasera su Canale 5: ospiti e baby concorrenti dello speciale di Natale

Natale all’insegna del divertimento in prima serata sulle reti Mediaset. Stasera 25 dicembre, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda All Together Now Kids, speciale natalizio della trasmissione. A tenere le redini del game show sarà ancora Michelle Hunziker, che presenterà e accompagnerà le esibizioni dei piccoli concorrenti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

All Together Now Kids, anticipazioni e giudici di stasera 25 dicembre 2021 su Canale 5

Per la sera di Natale, 15 concorrenti di età compresa fra 6 e 12 anni si cimenteranno in altrettante performance musicali. I bambini si caleranno infatti nei panni dei grandi artisti della scena italiana e internazionale, emulandone quanto più possibile le movenze e la voce. A giudicare le loro esibizioni ci sarà la giuria tradizionale del programma, formata da 4 cantanti del panorama nazionale. Torneranno al tavolo infatti il rapper J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga. I quattro giudici però per l’occasione prenderanno il microfono in mano per cantare alcuni delle loro hit più famose e ballate.

I giovanissimi concorrenti di All Together Now Kids non dovranno però convincere solo i quattro giudici di fronte a loro, ma dovranno tentare di fare breccia nell’ormai tradizionale Muro umano. Cento personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione, compresi cantanti ed esperti di musica. Indipendentemente dalla loro bravura, ogni bambino riceverà un dono di Natale. Si tratterà di un regalo fondamentale per la sua formazione culturale e scolastica.

All Together Now Kids, i 15 concorrenti di stasera 25 dicembre 2021 su Canale 5

Sul palco di All Together Now Kids si esibiranno dunque quindici bambini di età compresa fra 6 e 12 anni. Si tratta di Samuele Paolo Abbondante, 9 anni da San Potito Ultra (AV), Samuele Baglivo, 8 anni di Cutrofiano (LE), Massimo Cerni, 11 anni di Cerveteri (RM). Spazio anche a Victoria Cosentino, 9 anni di S. Andrea Apostolo Dello Jonio (CZ), Emanuela Daidone, 8 anni di Partinico (PA). Sul palco anche Zac Efren Bunnao Domingo, 12 anni di Torino, Carlo Antonio Fortino, 6 anni di Montalto Uffugo (CS) e Luna Massari, 7 anni di Ragusa. Non finisce qui, perché si esibiranno anche Margherita Mirra, 9 anni di Pioltello (MI), Teresa Morici, 9 anni di Lucca, Justin Pellecchia, 11 anni di Napoli. E infine, Michelle Hunziker presenterà le performance di Anna Stelli, 12 anni di Vecchiano (PI), Gabriele Tonti, 7 anni di Sabaudia (LT), Marta Viola, 12 anni di Chieri (TO) e Sveva Zalli, 10 anni di Montelupo Fiorentino (FI).

