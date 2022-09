L’All Star Game della Serie A è una pessima idea: ecco perché

Todd Boehly, nuovo azionista di riferimento del Chelsea (che ha appena esonerato Thomas Tuchel dopo avergli dato carta bianca per un mercato record), ha detto di sperare che la Premier League «usi qualcuna delle lezioni che arrivano dallo sport americano», chiedendosi perché il campionato inglese non abbia un All Star Game, come succede nelle maggiori leghe statunitensi di basket, football americano, hockey su ghiaccio e baseball. «Con l’All Star Game di MLB (è comproprietario dei LA Dodgers, ndr) quest’anno abbiamo raccolto 200 milioni di dollari in due giorni, un lunedì e un martedì».

All Star Game della Premier League, Klopp ha già detto no

Boehly ha poi proposto, vista l’assenza in Inghilterra delle proverbiali Conference a stelle e strisce: «Potremmo fare Nord contro Sud nell’All Star Game della Premier League e trovare facilmente i soldi da dare alle leghe minori. Penso che a tutti piaccia l’idea di fare più soldi». Sulla questione si è espresso con teutonica praticità Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool: «L’ha detto davvero?! Questa non è l’America. E poi cos’altro? Portiamo qui gli Harlem Globetrotters e li facciamo giocare a pallone?».

L’idea ha però stuzzicato il presidente della Lega Serie A

E fin qui tutto bene. Il fatto è che, interpellato sulla proposta di Boehly, il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini non l’ha rigettata. Anzi: «L’idea di un All Star Game di Serie A merita attenzione. Studieremo il progetto e le società in assemblea valuteranno tutti i pro e i contro». Forse raggiunto al telefono dall’Ansa ha preferito non sbilanciarsi, preso alla sprovvista. Chissà. Ma gli vogliamo risparmiare la fatica di un’assemblea dedicata. L’All Star Game di Serie A avrebbe solo un pro (eventuale): l’incasso devoluto in beneficenza, magari all’Unicef o a qualche altra organizzazione umanitaria. I contro sono invece diversi, progettuali e concettuali.

Per un All Star Game servono campioni: in Italia dove sono?

L’All Star Game è un’americanata. Ed è questo che ha sottolineato Jurgen Klopp. Ma l’americanata in sé non è errata, se applicata al contesto giusto. La Premier League, al netto di problemi organizzativi, sarebbe esattamente il terreno adatto dove piantare il seme della partita delle star. Perché nel campionato inglese i grandi giocatori abbondano: Haaland, Salah, De Bruyne, Kane, Alisson, Havertz, Son, Van Dijk e compagnia bella, a cui si può anche aggiungere Cristiano Ronaldo, bollito e malvoluto, ma comunque ancora uno dei calciatori più famosi al mondo. Ma da noi?

Dall’Italia i campioni fuggono appena possono o si tengono direttamente alla larga. Quali sarebbero i calciatori della Serie A da convocare? Meglio non iniziare l’elenco, per evitare di cadere in depressione calcistica. Un tempo sì che avremmo potuto fare l’All Star Game. Anzi, c’era un All Star Game ogni domenica (a volte di più), quando si scontravano tra loro Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio e Parma infarcite di campioni. E persino Fiorentina, massì, che si poteva permettere di schierare Toldo, Rui Costa e Batistuta (quest’ultimo giocò anche in B nel 1993/94). L’All Star Game ci farebbe venire una nostalgia tremenda, ci farebbe ricordare come siamo caduti in basso da quando l’Nba del calcio eravamo noi- E non è il caso.

Nord contro Sud: probabilmente non è il caso

«Ricordo ancora con emozione la partita Europa-Resto del mondo dell’agosto 1982, con i nostri Zoff, Tardelli, Rossi e soprattutto Antognoni che giocò meglio di Platini e Zico, anch’essi in campo», ha aggiunto Casini. Sì, ma qui si sta parlando di All Star Game interno e Boehly, per l’Inghilterra, ha proposto Nord contro Sud. Ottimo, organizziamo di proposito anche una partita di questo genere, tanto nei nostri stadi non si sentono nemmeno cori di discriminazione territoriale. A scanso di equivoci, basta guardare una cartina dell’Italia per capire che anche con una divisione Est-Ovest non cambierebbe niente. A parziale smentita di questo punto, c’è il fatto che i cori sono indirizzati ai tifosi: non è detto che si presenterebbero allo stadio (ci torneremo).

Negli Stati Uniti hanno un concetto diverso di divertimento

Tornando all’americanata, negli Stati Uniti hanno un concetto di divertimento diverso dal nostro, legato allo sport. Vincere non è necessariamente l’unica cosa che conta, ma agli italiani e agli europei non importa assistere a match che terminano in goleada. A seconda del risultato e dell’avversario, i tifosi vanno a casa contenti anche con una vittoria striminzita, persino con un pareggio. L’ultimo All Star Game dell’Nba è finito 163-160, che non è esattamente il punteggio di una partita standard della National Basket Association. Difese in vacanza e sul parquet tutti all’attacco, mentre sugli spalti scorrono fiumi di bibite e vengono trangugiati quintali di junk food. E il cassiere in estasi. Da noi una partita in cui si segna troppo facilmente, senza mordente e tattica, può essere percepita come noiosa. Il richiamo dell’incasso in beneficenza potrebbe solo in parte richiamare il pubblico. E in ogni caso la motivazione-business di Boehly andrebbe a farsi benedire.

Sarebbe difficile trovare spazio nel calendario

C’è poi la questione del calendario. Per l’All Star Game (anzi Week) trova spazio l’Nba, dove la regular season dura 82 partite, a cui aggiungere i playoff. Ma nel calcio il calendario è, per definizione, intasato. Impossibile ficcarci dentro una partita delle stelle, che in ogni caso giocherebbero senza metterci la gamba, timorosi di infortuni. A tal proposito, già i club sono restii a far partire i loro tesserati per le amichevoli delle Nazionali, figuriamoci per un match del genere, ancor più inutile. Polemiche su polemiche, proprio quello di cui abbiamo bisogno. E poi ci sarà il Var? E con quante telecamere? Insomma, l’organizzazione dell’All Star Game sarebbe una mossa tafazziana. E per questo alla fine sicuramente si farà.