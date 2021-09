Alitalia: ancora aperto il nodo cassa integrazione

Si è svolto stamane presso il ministero del Lavoro l’incontro tra il tra Governo, i vertici di Alitalia e i sindacati. Sul tavolo delle trattative l’estensione della Cigs ai lavoratori della compagnia. La cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori di Alitalia, infatti, scade mercoledì prossimo.

Alitalia: cosa chiedono i sindacati

L’azienda ha richiesto l’estensione della Cigs per un ulteriore anno, ma i sindacati la vorrebbero un periodo più lungo, ovvero per tutta la durata di sviluppo del Piano industriale di Ita e cioè fino al 2025. Questo strumento sarebbe utile per consentire ai quei lavoratori che non dovessero rientrare nei 2.800 che saranno assunti immediatamente dal nuovo vettore, di poter poi essere recuperati in seguito senza dover rinunciare a un reddito.

Alitalia Ita: nuovo incontro nel pomeriggio

Intanto alle 16 i sindacati torneranno a incontrarsi con Ita per cercare di trovare un accordo sul nuovo contratto di lavoro con il quale saranno inquadrati i nuovi assunti.

A fine mattinata il segretario nazionale della Uiltrasporti, Ivan Viglietti ha dichiarato alla stampa che «il tavolo rimane aperto. Al momento l’stensione della Cigs rimane a un anno».

Ha poi aggiunto Viglietti: «E’ chiaro che a fronte del fatto che 7 mila persone rimangono in attesa di risposte e non c’è previsione di riassorbimento. noi non possiamo accettare soltanto un anno di ammortizzatori sociali».

«Delle due l’una» ha concluso il sindacalista «o Ita cambia il Piano e assume tutti con il passaggio del ramo di azienda, oppure servono gli ammortizzatori per mantenere le certificazioni, fare le riqualificazioni e fare riassorbire le persone gradualmente».

I sindacati sul tavolo del ministero hanno portato il programma di estensione di altri quattro anni di cassa integrazione per i dipendenti di Alitalia, oltre 7.000 persone. SI chiede inoltre, l’istituzione di una corsia preferenziale per l’assunzione in Italia Trasporto Aereo. A questo si aggiunge un pacchetto di interventi per la riqualificazione che potrebbe riguardare almeno 3.200 tra piloti e assistenti di volo.