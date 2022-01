Alita-L’angelo della battaglia stasera su Rai3: 5 curiosità sul film

Stasera 6 gennaio, alle 21,20 su Rai3, è tempo di grande fantascienza. Andrà infatti in onda Alita – L’angelo della battaglia, film del 2019 di Robert Rodriguez prodotto da James Cameron. Protagonista del film è l’androide Alita, nei cui panni recita Rosa Salazar. Accanto a lei i premi Oscar Christoph Waltz, Jennifer Connelly e Mahershala Ali. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Alita – L’angelo della battaglia, trama e cast del film stasera 6 gennaio 2022 su Rai3

La trama si svolge nel 2063, un futuro distopico in cui i ricchi vivono nella città fluttuante di Zalem, mentre la maggior parte della popolazione mondiale si trova a Terra, ad Iron City. Un giorno, il dottor Dyson Ido (Christoph Waltz), che si occupa di riparare robot nella sua officina, si reca nella discarica della città alla ricerca di pezzi utili per il suo lavoro. Iron City infatti si trova immediatamente sotto Zalem, che non perde occasione per gettare rifiuti sul pianeta. Qui l’uomo si imbatte in una ragazza cyborg (Rosa Salazar) dal corpo pesantemente danneggiato ma ancora in vita.

Al suo risveglio, la giovane non ricorda nulla della sua vita passata, così il dottore decide di darle il nome di Alita. L’unica cosa di cui ha memoria sono le arti marziali, di cui si riscopre essere un’abilissima praticante. Sono proprio queste letali mosse che la conducono verso i brutali tornei di Motorball, una specie di giochi gladiatorii e principale passatempo della popolazione di Iron City. Alita si innamora però di Hugo, un giovane del luogo che rifornisce Ido di pezzi di ricambio e che ha il sogno di raggiungere Zalem. Dalla città sospesa però una minaccia giunge proprio per colpire Alita. Nel cast anche Jennifer Connelly nei panni della moglie di Ido e Mahershala Ali in quelli del villain Vector.

Alita – L’angelo della battaglia, 5 curiosità sul film stasera 6 gennaio 2022

Alita – L’angelo della battaglia, la storia riprende un celebre manga giapponese

Alla base di Alita – L’angelo della battaglia c’è il manga giapponese Gunnm, che in America è stato pubblicato con il nome omonimo del film. In nove volumi, è opera dell’illustratore Yukito Kishiro, che ha raggiunto il successo nel 1990 proprio con la creazione di tale fumetto. In seguito, sono uscite anche le serie Alita Last Order (2010-2014) e Alita: Marsa Chronicle, ancora aperta dal 2014.

Alita – L’angelo della battaglia, i particolari occhi della protagonista

Sin dall’uscita del primo trailer, il pubblico è rimasto particolarmente impressionato dal design degli occhi della protagonista. Se alcuni hanno osannato la scelta, altri hanno espresso pareri contrastanti circa l’eccessiva grandezza delle pupille. «Gli occhi sono lo specchio dell’anima», dichiarò a Empire il regista. «La nostra scelta deriva dall’idea di creare una versione fotorealistica del manga senza tradirne lo spirito».

Alita – L’angelo della battaglia, i combattimenti si ispirano alla Nascar

Uno dei momenti più adrenalinici del film è quello dei combattimenti del Motorball. Come riporta Imdb, Rodriguez ha dichiarato di essersi ispirato alla fisica della Nascar, le celebri corse automobilistiche degli Stati Uniti. Per le inquadrature, invece di effettuare riprese aeree, ha fatto uso delle reali telecamere per le riprese delle gare Nascar, sperando di conferire realismo al film. Un impegno non irrilevante, dato che la riuscita delle scene ha richiesto tre anni di lavoro.

Alita – L’angelo della battaglia, il consiglio di Quentin Tarantino

Robert Rodriguez ha lavorato per diversi film assieme a Quentin Tarantino, tra cui Grindhouse – A prova di morte. Secondo Imdb, è stato proprio quest’ultimo a consigliare l’amico circa la scelta di Christoph Waltz per il personaggio del dottor Ido. Tarantino ha infatti potuto apprezzare l’arte di Waltz in diversi film, tanto che l’attore ha vinto due premi Oscar proprio per due opere tarantiniane, Bastardi senza gloria e Django Unchained.

Alita – L’angelo della battaglia, in arrivo un sequel?

James Cameron e Robert Rodriguez avevano inizialmente un piano per realizzare anche almeno un sequel del film. I risultati non entusiasmanti al botteghino hanno però mandato in standby l’idea, ma non tutto sembra perduto. In una recente intervista all’Hollywood Reporter, il regista ha dichiarato di essere ancora interessato a dirigere un sequel e di sperare di convincere la Disney a realizzarlo: «Io e James (Cameron, ndr.) ne abbiamo parlato di recente. Nei prossimi mesi capiremo che fare».