Aliquote Irpef 2022 per partite iva: chi ci guadagna

Dal 1° gennaio 2022 cambia l’IRPEF, con il debutto delle nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le modifiche sono sancite dalla Legge di Bilancio 2022, approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 30 dicembre 2021. In particolare, dal 1° gennaio si passa da cinque a quattro aliquote, con la revisione in parallelo degli scaglioni di reddito, distinti per categorie: dipendente, da pensione e autonomo.

Le nuove aliquote IRPEF 2022

Scaglioni IRPEF 2022 Aliquota IRPEF 2022 fino a 15.000 euro 23% da 15.001 fino a 28.000 euro 25% da 28.000 fino a 50.000 euro 35% da 50.000 in poi 43%

Aliquote IRPEF partire Iva

Anche i lavoratori autonomi hanno diritto, ai sensi del comma 5 dell’articolo 13 del TUIR, a specifiche detrazioni IRPEF in dichiarazione dei redditi, calcolate in relazione all’ammontare dei redditi percepiti.

Le novità in arrivo con la Legge di Bilancio 2022 riguardano anche professionisti, titolari di impresa individuale, titolari di partita IVA e tutti i soggetti che svolgono in genere un lavoro autonomo, sia di carattere continuativo che collegato a prestazioni occasionali.

Attualmente sono due le modalità di calcolo in base al reddito annuo:

la detrazione è pari a 1.104 euro , se il reddito complessivo non supera i 4.800 euro;

, se il reddito complessivo non supera i 4.800 euro; a 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.

Reddito complessivo annuo Detrazione annua autonomi 2022 e modalità di calcolo Fino a 5.500 euro 1.265 euro Da 5.500,01 euro e fino a 28.000,00 euro 500 + (1.265-500)x [(28.000-reddito)/(28.000-5.500)] Da 28.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro 500 x [(50.000-reddito)/(50.000-2800)] Da 55.000,01 euro 0,00

Anche in questo caso si prevede un correttivo pari a 50 euro per i redditi oltre gli 11.000 euro ed entro i 17.000 euro.