Alino Diamanti annuncia il ritiro: «Sabato la mia ultima partita»

Alessandro Diamanti ha deciso di ritirarsi. A 39 anni, «Alino» appenderà gli scarpini al chiodo e sabato giocherà la sua ultima partita in carriera in Australia, visto che dal 2019 milita nel club di Melbourne chiamato Western United.

L’annuncio di Alessandro Diamanti su Instagram

Alino Diamanti ha voluto annunciare a tutti i suoi fan il suo ritiro attraverso un commovente post su Instagram. Infatti, sul suo profilo ufficiale ha scritto: «Quella di sabato sarà la mia ultima partita. Non sono stato un giocatore da 100 trofei, ma sono stato un giocatore che si è sentito amato, dai miei cari e da tutte le migliaia di persone che mi seguono da più di vent’anni». Inoltre, Diamanti ha anche scritto: «Io che ho sempre cercato di essere un calciatore della gente, per la gente. Io che ho sempre seguito i valori veri del calcio». Per questa ragione, Alessandro ha scritto di essere un «uomo felice» in grado di avere una carriera soddisfacente.

La carriera del calciatore tra Italia ed estero

Alessandro Diamanti è nato a Prato e da giovanissimo ha militato nelle file del Santa Lucia, storico club che ha lanciato anche Paolo Rossi e Christian Vieri. Dopo diversi anni nelle serie minori è approdato in Serie A nel 2007 nel Livorno. Lì si è fatto conoscere a poco a poco per le sue qualità di fantasista e per il suo enorme talento. La stagione 2008-2009 viene considerata tra le sue migliori perché con la maglia del Livorno fece vedere diverse magie e a fine stagione venne acquistato dal West Ham United, trasferendosi in Premier League. Dopo un solo anno a Londra è ritornato in Italia e ha vestito le maglie di Brescia, Bologna, Fiorentina, Atalanta, Palermo, Perugia e Livorno. Dal 2019 si è trasferito in Australia, al Western United. Diamanti ha giocato anche con la nazionale italiana ottenendo il secondo posto agli Europei del 2012 disputati in Polonia e Ucraina.