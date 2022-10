Ville, terreni e media: la ricchezza di Kabaeva, la presunta amante di Putin

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, l’ex atleta e campionessa olimpica di ginnastica ritmica Alina Kabaeva è stata colpita dalle sanzioni occidentali per via della sua presunta relazione con Vladimir Putin. Secondo i servizi statunitensi, la donna avrebbe avuto almeno tre figli con il presidente. Il quotidiano Moskovsky Korrespondent nel 2008 addirittura diede la notizia di un fidanzamento segreto. Il risultato? Il giornale venne chiuso dall’editore National Media Group su ordine del Cremlino 10 giorni dopo l’uscita dell’articolo. E oggi a presiedere la holding è proprio Kabayeva. Sebbene Putin abbia sempre smentito la relazione e la stessa Kabayeva sia riuscita a occultare – sempre secondo Washington – le proprie ricchezze all’estero, una recente inchiesta ha ricostruito come l’entourage del presidente, oligarchi e amici di vecchia data l’abbiano sostenuta economicamente e aiutata per almeno 15 anni, ‘regalando’ a lei e alla sua famiglia e mettendole a disposizione ville, appartamenti e terreni.

Il patrimonio immobiliare della famiglia di Kabaeva si aggira sui 40 milioni di euro

Pyotr Kolbin, amico d’infanzia di Putin, per esempio ha intestato alla nonna di Kabaeva, Anna Zatsepilina, due appartamenti a Mosca; Gennady Timchenko, che conosce il presidente dai tempi di San Pietroburgo (primi Anni 90) e Grigory Baevsky, socio di un altro amico di Putin, Arkady Rotenberg, altri immobili nella Capitale. In totale, Kabaeva, la nonna, la madre e la sorella possiedono almeno 10 appartamenti tra Mosca e San Pietroburgo oltre a terreni e cottage sia a Mosca sia a Sochi. Un patrimonio che sfiora i 2,5 miliardi di rubli, oltre 40 milioni di euro. Senza considerare, la disponibilità dello yacht Scheherazade. Lungo 140 metri, con due eliporti, si tratta di un gioiello da 700 milioni di euro considerato dall’intelligence Usa proprietà di Putin e sequestrato dalle autorità italiane dopo l’invasione dell’Ucraina.

La villa sul lago di Ginevra dell’amico di Putin Timchenko

Come ha scritto il Wall Street Journal lo scorso aprile, l’ex campionessa avrebbe utilizzato anche beni e case non ufficialmente in suo possesso come una villa con eliporto in Svizzera a Cologny, sul lago di Ginevra, il cui valore sfiora i 70 milioni di dollari. Sempre in Svizzera, stando a voci non confermate, nel 2015 Kabaeva avrebbe dato alla luce il primo figlio avuto con Putin. La villa, secondo l’inchiesta, appartiene proprio Timchenko e sarebbe stata messa in vendita nella primavera del 2022 per 75,5 milioni di dollari. Dal 2016, stando al servizio di localizzazione dei voli ADS-B Exchange, almeno cinque elicotteri sarebbero atterrati sulla proprietà o nelle immediate vicinanze. Quattro dei quali di Swift Copters, società che opera con clienti russi.

Gli affari nei media e i prestiti milionari

Non solo. Dal 2014, Kabaeva – dopo un’esperienza alla Duma – è diventata presidente del consiglio di amministrazione della holding National Media Group (NMG) che possiede partecipazioni in Channel One, la versione russa di Discovery, nel canale televisivo REN e nel quotidiano Izvestia. Nel 2018 NMG, insieme a VTB, ha acquistato il canale STS per 18 miliardi di rubli, grazie ad alcuni finanziatori tra cui Vladimir Kolbin che ha prestato a VTB e NMG 12,3 miliardi di rubli al 16 per cento di interesse annuo. Vladimir Kolbin è il figlio di Pyotr Kolbin, amico fidato e presunto prestanome di Putin.