Alina Kabaeva, chi è l’amante che Putin avrebbe nascosto in Svizzera

Fuga di gossip dalla Russia. Vladimir Putin nascosto l’amante Alina Kabaeva e i suoi quattro figli in uno chalet blindato nella neutrale Svizzera. A lanciare lo scoop, che arriva nel bel mezzo dello guerra, è stata Page Six, la pagina del New York Post che si occupa principalmente di pettegolezzi e notizie di costume, citando una fonte ben informata. «Mentre Putin effettua il suo attacco all’Ucraina, aggredendo cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera», spiega la testata.

Putin e Kabaeva, l’amante e il divorzio da Ljudmila

Vladimir Putin è da sempre molto riservato riguardo alla vita privata. Comunque non è un mistero che, dopo la fine del matrimonio (hanno divorziato ufficialmente nel 2013) con Ljudmila Skrebneva, da cui sono nate le figlie Maria e Ekaterina, abbia avviato una relazione con l’ex ginnasta Alina Kabaeva, da cui potrebbero essere nati quattro figli.

Putin e Kabaeva, da molto tempo oggetto di gossip

Stella della ginnastica ritmica russa e campionessa olimpica a Atene 2004 (più un bronzo a Sydney 2000), nata a Tashkent, Uzbekistan, nel 1983, Alina Kabaeva ha annunciato il definitivo ritiro dalle competizioni nel 2007, stesso anno in cui 24enne è stata eletta nella Duma di Stato per il partito Russia Unita. Ovvero, la formazione politica di Vladimir Putin, di cui è sempre stata grande sostenitrice e con cui è stata vista spesso nel corso degli anni, dando adito a speculazioni che non sono mai state confermate. Nel 2008, il quotidiano russo Moskovsky Korrespondent pubblicò un articolo che raccontava come Putin fosse pronto a divorziare dalla moglie per sposare poi Kabaeva: la storia fu smentita dal Cremlino, con successiva chiusura del giornale.

Putin e Kabaeva, la coppia avrebbe quattro figli

Nel 2009, Alina Kabaeva ha dato alla luce Dimitry, poi nel 2012 nasce una bambina: in entrambi i casi la paternità viene attribuita a Vladimir Putin, che però non ha mai confermato il fatto. Secondo la fonte di Page Six, i figli della coppia sarebbero adesso quattro: «Alina ha due ragazzi e due gemelle con Putin, che sono nati in Svizzera. I bambini hanno tutti passaporto elvetico e immagino lo abbia anche lei». Come riportato da Page Six, le gemelle avrebbero 7 anni e sarebbero nate nei pressi di Lugano.