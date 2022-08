Alimentari, nuovi rincari in arrivo: quali prodotti costeranno di più

Pasta di semola, riso, olio di oliva e burro: ci sono anche loro tra gli alimentari che hanno subìto netti rincari – intorno al 15% – nei nostri supermercati. Il rincaro su base annua non lascia tregua agli Italiani a basso reddito come evidenziato dai dati di Unioncamere, che ha collaborato con BMTI e REF Ricerche per fotografare lo stato dell’arte. In tutto, gli aumenti hanno colpito circa 46 prodotti di largo consumo e sono a due cifre per la maggior parte dei casi.

Alimentari, i rincari medi sono del 15%: la lista completa

Quali sono i prodotti alimentari che hanno subìto i rincari più pesanti? L’olio di semi è quello che è stato colpito di più. Si parla circa del 40,9% in più in media, e non va meglio per altra merce. La pasta di semola segue con un 30% in più, mentre il riso si ferma a un 19,4% di aumento. L’olio di oliva fa impressione con il suo 33,1% in più, mentre il burro registra il 25% di aumento. La farina di grano tenero – complice anche il conflitto in Ucraina – arriva poco più in là, con il 25,4%. L’inflazione raggiunge così una previsione in proiezione dell’8,1% nel 2022.

L’aumento riguarda le materie prime importate

Purtroppo, cambiare fornitore o supermercato non servirà a molto perché il problema è sulle materie prime, spesso a disposizione grazie all’importazione. Oltre ai rincari su base annua che abbiamo visto finora, ci sono quelli su base mensile. Gli unici prodotti in calo a luglio rispetto al mese precedente sono le carni di pollo (-2,7%) e di suino (-1,9%), ma anche questi prodotti registrano un aumento su base annua per via delle tensioni di inizio anno.