Da Alienware a MSI Trident, i 5 migliori pc desktop da gaming

Xbox, PlayStation e Nintendo hanno spesso preso il sopravvento per gli amanti dei videogiochi. Soprattutto negli ultimi mesi, complice la crisi dei chip e le restrizioni della pandemia, sono molto difficili da reperire sia nei negozi fisici sia online. Ecco perché è il caso di focalizzare l’attenzione su un buon pc desktop. Grazie ad hardware di ultima generazione e accessori sempre all’avanguardia, vantano specifiche tecniche in grado di garantire le migliori prestazioni con ogni tipo di videogioco, sia in Rete sia offline. Nella guida seguente, che Wired ha stilato dopo attenti e dettagliati test, ci sono i 5 migliori pc sul mercato per caratteristiche e prezzi sui migliori siti di e-commerce.

Pc desktop, prezzo e caratteristiche dei 5 migliori dispositivi per i videogiochi

1. MSI Trident X, il miglior pc desktop compatto

Come ricorda Wired, a volte ciò che serve è solo qualcosa di piccolo e veloce. Chiunque non possieda ampio spazio sulla scrivania farebbe bene ad acquistare un MSI Trident X di 12esima generazione. Il pc desktop dell’azienda taiwanese ha le dimensioni di una console standard come Xbox e PlayStation 5, tanto da poter stare comodamente vicino a una smart tv. Vincitore degli European Hardware Community Awards 2021, vanta processore Intel Core i7 di 12esima generazione e 32 Gb di memoria Ram, con hard disk da 2 Tb. Ottimi la scheda grafica dedicata, una Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, e il sistema di raffreddamento che separa CPU, VGA e PSU in camere separate per ottimizzare i flussi d’aria. Il prezzo è di 4432,98 euro.

2. Alienware Aurora R13, il gaming indossa il vestito elegante

Caratteristiche simili all’MSI anche per l’Alienware Aurora R13 (nella foto di apertura). Il pc desktop di Dell vanta un’estetica liscia e arrotondata tanto da sembrare, una volta spento, un comodo purificatore d’aria o un grande altoparlante. La versione base costa 3349 euro e vanta Windows 11 e un processore Intel Core i7 di 12esima generazione e scheda grafica dedicata Nvidia GeForce RTX 3080 da 10 Gb. Memoria Ram disponibile da 32 Gb, mentre lo spazio di archiviazione parte da 1 Tb. Disponibile anche una versione con Intel Core i9 da 16 core, disco rigido da 2 Tb e scheda grafica Nvidia GeForce 3090 da 24 Gb. In tal caso il prezzo sale fino a 4818,99 euro.

3. Origin Pc Millennium, il pc desktop fatto su misura

Vasta gamma di personalizzazione e computer realizzati su commissione sono i pregi principali di Origin, dal cui catalogo Wired consiglia il Millennium. Si tratta di un pc desktop molto solido, realizzato per durare nel tempo. La configurazione è, come detto, a discrezione dell’utente, ma si consiglia la versione AMD Ryzen con processore Ryzen 5 5600X e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060. Disponibile da 16 Gb di Ram, può arrivare anche a 128 con spazio di archiviazione da 8 Tb su SSD. Il prezzo varia a seconda delle opzioni, ma la versione consigliata parte da 2250 dollari (poco meno di 2100 euro) cui aggiungere le spese per la spedizione dagli Stati Uniti.

🚨 NEW CASE 🚨 Starting now, you can build your ORIGIN PC MILLENNIUM in the BRAND NEW @CORSAIR iCUE 5000T case! This spacious case allows for advanced Hydro-X liquid cooling and offers industry leading design and heat dissipation. pic.twitter.com/bRKj801FuV — originpc (@ORIGINPC) February 15, 2022

4. Nztx Bld, consigli e guide dagli esperti in materia

Assemblare autonomamente un pc potrebbe risultare più complesso del previsto. Trovare il giusto mix di prezzo e specifiche tecniche non è semplice se non si conoscono bene i componenti, pertanto molto spesso può far comodo una guida. In tal senso è consigliabile rivolgersi a Nzxt che con il suo Bld offre un supporto a tutti i gamer. Sul sito ufficiale è possibile controllare la risposta del pc desktop con i videogiochi più in voga del momento come Fortnite e Minecraft in base a scheda grafica, processore e accessori vari. Il prezzo parte da 999 dollari (930 euro) cui aggiungere le spese di spedizione internazionale.

5. Vybe Maingear, la potenza interamente personalizzabile

Sempre dagli Stati Uniti è possibile acquistare il Vybe, pc desktop da gaming di Maingear. Sugli scudi la sua versatilità e duttilità, tanto che è possibile personalizzare il computer a proprio piacimento. Una volta scelta la configurazione ideale, sarà l’azienda stessa a spedire a domicilio il pc assemblato. Per gli acquisti dall’Italia è necessario contattare direttamente la società tramite la chat sul sito ufficiale. A soli 1699 dollari (1580 euro) è possibile acquistare un pc con processore AMD Ryzen 5 5600X, scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060, 16 Gb di Ram e 1 Tb di spazio di archiviazione.