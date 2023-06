Alicia Bercan, chi è l’attrice che interpreta Leonor ne La Promessa

Alicia Bercan è un’attrice spagnola nata a Madrid. Inizia la sua carriera come modella e solo in seguito approda alla televisione interpretando diversi ruoli, tra i più noti quello di Leonor Luján nella soap opera spagnola La Promessa. La serie è trasmessa da Canale 5 nel primo pomeriggio e sta riscuotendo un buon riscontro di pubblico. Tra gli interpreti anche Jordi Coll, l’attore spagnolo che aveva conquistato il pubblico italiano con un’altra soap, Il segreto.

Alicia Bercan: biografia e carriera

Diverse sono le pellicole e le serie alle quali Alicia Bercan ha preso parte dall’inizio della sua carriera. Tra le più importanti la famosa serie Elite nel 2018 e Tutte le volte che ci siamo innamorati nel 2023. In una recente intervista ha approfondito gli esordi della sua carriera e la passione per l’attuale lavoro: «Sono stata una modella, vengo dal mondo della moda, che alla fine è ben altra cosa. Recitando, ci viene data la possibilità di credere a qualcosa che stai facendo. Mi sembra molto figo, sento di poter mettere tutta la mia personalità, posso essere me stessa, essere ascoltata, dare sentimenti a qualcosa. Posso interpretare, è la parola».

Per quanto riguarda la sua vita privata, è possibile evincere dal suo profilo Instagram che sia fidanzata. Del compagno, @vovavolinetts sui social, non si hanno molte informazioni se non che fa (anche) il modello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vova Volinetts (@vovavolinetts)

Il ruolo di Leonor Luján ne La promessa

Quanto infine al personaggio che interpreta nella soap, Leonor è una donna sognante, innamorata e felice. È la più giovane dei figli dell’importante famiglia dei marchesi Lujan. È una ragazza capricciosa e viziata che, dopo la morte del fratellastro Tomás, scopre che la vita è molto breve e decide di viverla al massimo buttandosi in un amore impossibile con Mauro senza considerare le conseguenze.