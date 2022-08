Alice Scagni, la madre vuole le telefonate in cui chiedeva aiuto

La madre di Alice Scagni, Antonella Zarri, ha scritto una lettera al procuratore di Genova chiedendo di divulgare le telefonate in cui i familiari chiedevano aiuto per curare Alberto. Il giorno dell’omicidio la madre aveva parlato al telefono con la polizia per oltre un quarto d’ora dopo aver ricevuto una chiamata dal figlio che minacciava proprio la famiglia. “Abbiamo cercato aiuto nelle istituzioni. Ci siamo imbattuti in una fredda e ignorante burocrazia”.

La madre di Alice Scagni: “forse la vergogna di qualcuno deve essere protetta?”

La lettera è stata affidata al Secolo XIX, la Stampa e la Repubblica edizione di Genova. “Ho visto in modo prepotente e spietato insorgere la malattia in Alberto e progredire in modo inesorabile alimentata proprio dall’amore che aveva per sua sorella con la quale aveva sempre avuto un rapporto speciale. Ho cercato in tutti i modi che conoscevo di arginare quella malattia che mi spaventava sempre di più fino a non riconoscere più mio figlio. Abbiamo cercato aiuto nelle istituzioni. Ci siamo imbattuti in una fredda e ignorante burocrazia. Indolente ma prepotente nel suo reiterato e pigro rifiuto di farsi carico del proprio ruolo di garanzia ed aiuto verso i cittadini in difficoltà”, ha scritto la mamma di Alice e Alberto.

La lettera al Procuratore di Genova

“Abbiamo chiesto a chi doveva e ne aveva il potere di fermarlo e di curarlo. Quelle telefonate sono state registrate e sono agli atti del fascicolo. Perché ce le nega?. Il procuratore risponde: ‘Daremo i file più avanti. Ora l’inchiesta è su altri aspetti’. Sono perfettamente consapevole del fatto che le cronache su come è stata distrutta la mia famiglia presto termineranno. Ho l’atroce sospetto che l’unico motivo per il quale non mi vengono date è quello di far calare il silenzio su ciò che è accaduto. Il procedimento è contro ignoti, mi dicono“.

“Ma io so perfettamente chi sono gli ignoti, li ricordo bene ad uno ad uno. So che questo potrebbe consentire a che rimanga aperto nel limbo per anni. L’inchiesta è su altri aspetti? Forse mia figlia Alice è stata uccisa da altri e non da suo fratello? Io dico da madre alla quale sono stati uccisi due figli: abbiate il coraggio di rendere pubblico il drammatico dialogo di un genitore che invoca disperatamente aiuto sapendo che il proprio figlio, delirante, impazzito, sta per uccidere sua sorella, e la risposta delle forze dell’ordine. O forse la vergogna di qualcuno deve essere protetta?”.

Le operazioni peritali su Alberto

In un precedente sfogo, pregno di rabbia ma anche di dolore, Antonella Zarri aveva detto di non fidarsi delle operazioni peritali in corso su Alberto.

“Nessuno psicologo voleva incontrare mio figlio, perché lo riteneva troppo grave, bisognoso d’un drastico quanto immediato intervento psichiatrico e farmacologico. Ora, improvvisamente, è diventato sano”. Le perizie serviranno innanzitutto a stabilire se sia in grado di affrontare un processo e poi chiarire la pericolosità del 40enne che era stata più volte denunciata dai suoi famigliari. Sono iniziate il 21 giungo e termineranno a settembre, entro l’udienza fissata per il 16.

Se i periti dovessero giudicare Alberto come sano, cadrebbe l’accusa mossa dai famigliari di Alice Scagni alle forze di polizia. Sono infatti due i fascicoli aperti in procura dopo l’omicidio della 34enne genovese. Uno per omicidio volontario e l’altro per omissione d’atti d’ufficio e di denuncia, avviato per capire se fu sottovalutata, da parte delle forze dell’ordine, la pericolosità di Scagni che aveva minacciato più volte la famiglia.