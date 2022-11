Alice Manfrini è morta: la tiktoker malata di cancro aveva 24 anni

«È la mia routine: mi sveglio, so di essere così e non ne faccio un dramma». Così Alice Manfrini parlava su Today della sua vita da tiktoker. La ragazza usava il canale social per raccontare la sua vita con il cancro, che se l’è portata via. «Spero che succederà, che mi diranno ‘sei guarita’ e solo a pensarlo mi viene da piangere. Immagino quel giorno come potrò viverlo» rispondeva allora.

Alice Manfrini, morta l’influencer di TikTok per il cancro

La 24enne di Bologna è venuta a mancare qualche giorno fa. La diagnosi di Sarcoma di Ewing al ginocchio era arrivata nel 2021. «Sdrammatizzare mi è venuto naturale perché sono cresciuta in una famiglia ironica ed autoironia» aveva spiegato la giovane, quando le era stato chiesto perché aveva aperto un canale su TikTok, dove era seguita da circa 20 mila followers. In più, per via delle disposizioni anti Covid e per via delle sue condizioni, i protocolli sanitari non le avevano permesso le visite ai familiari.



L’ultimo video risale allo scorso 1 novembre. Tantissimi i messaggi e i commenti che i followers le hanno lasciato sotto a questo video, per mostrare il loro cordoglio.

Cosa è successo

La ragazza non avrebbe ottenuto subito la diagnosi corretta, ma sarebbe passata per diverse diagnosi errate. Solo a febbraio 2021 si era riusciti a capire cosa le era successo, ma era già il momento di iniziare la chemioterapia. La ragazza è cambiata davanti agli occhi dei suoi followers giorno dopo giorno, raccontando così in una sorta di documentario digitale la sua battaglia contro la malattia.

Oltre alla chemioterapia, la ragazza ha dovuto affrontare anche 6 operazioni. Purtroppo, però, la giovane è morta a soli 24 anni e resta nel ricordo dei suoi familiari e dei suoi followers con un sorriso ricco di energia e di vita.