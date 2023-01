Alice Campello è uscita dalla terapia intensiva, Morata: «Sta molto meglio»

Alice Campello è uscita dalla terapia intensiva dove era stata ricoverata a causa di alcune complicazioni sorte dopo il parto. A comunicarlo è stato l’attaccante dell’Atlético Madrid e marito Alvaro Morata condividendo sui social uno scatto che ritrae la neo mamma con in braccio la figlia Bella.

Alice Campello è uscita dalla terapia intensiva

«Purtroppo, dopo il parto che é andato benissimo, Alice ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Lei è forte e un po’ alla volta si sta riprendendo», aveva scritto il calciatore il giorno prima. L’influencer e modella, già madre di Alessandro, Leonardo ed Edoardo, era dunque stata ricoverata nella terapia intensiva della Clinica Universidad de Navarra. «Si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi.

Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli», aveva aggiunto Morata.

A distanza di ventiquattr’ore, la bella notizia: Alice si è ripresa ed è già tornata in reparto insieme alla sua quarta figlia. Sta molto meglio, ha assicurato il marito che le ha dedicato una dolce dedica e un ringraziamento per la lezione che gli ha dato: «Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti in essa. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe senso».

L’affetto social dei vip

Alvaro ha colto l’occasione per ringraziare, oltre ai medici dell’ospedale, tutte le persone che sono state vicine a lui e ad Alice in questo momento delicato. Tra queste molti vip che, sui social network, non hanno fatto mancare il loro sostegno: dal «Tesoro riprenditi presto» di Chiara Ferragni ai cuori di Gianluca Vacchi e Pio e Amedeo fino ai tanti compagni calciatori (tra cui Paulo Dybala e Marco Verratti), sono stati molti i messaggi di supporto ricevuti dalla coppia.