Alice Campello uscita dall’ospedale: «Grazie per esservi preoccupati per me»

«Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me. Grazie ad ogni singola persona della clinica Navarra ma sopratutto alla dottoressa Muñoz, al Dr Chiva , Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (sopratutto a Maria Victoria e Raquel)». Così Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ringrazia quanti le sono stati vicino per il parto della piccola Bella. La piccola è nata lo scorso 9 gennaio.

Alice Campello, il parto: cosa ha detto a Morata

«GRAZIE Alvaro, sei l’amore della mia vita..il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo» scrive poi per il marito.

«Grazie Alice per avermi insegnato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me» ha scritto Morata sui social, informando così che la moglie stava finalmente meglio. La coppia ha ringraziato anche i medici che li hanno aiutati in questo momento.

Il ricovero

«Purtroppo, dopo il parto che é andato benissimo, Alice ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Lei è forte e un po’ alla volta si sta riprendendo» aveva spiegato Morata in prima battuta.

«Si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli» aveva detto il marito Morata prima della notizia che Alice stava bene. La coppia ora ha quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, Edoardo e la piccola Bella.