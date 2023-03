Alice Azzariti, chi è l’attrice che interpreta la figlia di Imma Tataranni

Alice Azzariti è l’attrice che interpreta Valentina nella serie con protagonista Imma Tataranni. Giovanissima ma di talento, si è affacciata nel mondo della recitazione da poco facendosi notare per la sua bravura.

Alice Azzariti: biografia e carriera

Alice Azzariti è nata a Bari nel 2001 e ha studiato al liceo linguistico. Da sempre appassionata di recitazione, debutta nel 2015, all’età di 13 anni, con il ruolo di co-protagonista nel film La guerra dei cafoni, uscito nelle sale nel 2017 e diretto da Davide Barletta e Lorenzo Conte. Un’esperienza che la proietta nel mondo del cinema e che le permette di capire che quello è il suo futuro. Decide così di iscriversi ad un corso di recitazione all’Accademia di Enziteto e si propone ai provini della serie tv Imma Tataranni – sostituto procuratore. Il regista ne resta positivamente colpito e decide di affidargli il ruolo di Valentina, figlia della protagonista, che la renderà nota al grande pubblico.

Il debutto nella serie di successo di Rai 1 avviene a soli 17 anni. La figlia di Imma Tataranni è una ragazza introversa, scontrosa e sognatrice che si scontra spesso con la “ribelle” ed autoritaria mamma. La serie, oltre ad averle dato notorietà, è stata per Azzariti una grande scuola accanto a due attori come Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. In un’intervista la giovane attrice ha dichiarato: «All’inizio non è stato facile, io debuttante, al fianco di due grandi attori come Vanessa e Massimiliano. La prima cosa a colpirmi è stata la loro concentrazione prima di iniziare a girare. Massimiliano Gallo mi ha detto: cerco sempre l’ispirazione giusta dentro di me. Valeria, invece, mi ha consigliato di usare i miei ricordi e fragilità».

La vita privata

Molto riservata, sulla vita privata di Alice non si conosce molto. Lei stessa ha fatto sapere di aver avuto una storia seria con un ragazzo, durata 2 anni, che l’ha lasciata perché geloso della carriera che stava iniziando. Il giovane sembra che non abbia accettato il bacio, per esigenze di scena, che la Azzariti ha dato ad un collega. Attualmente, sul suo profilo Instagram, in alcune foto è ritratta teneramente con un ragazzo che gli «piace più della parmigiana».