Alice attraverso lo specchio Stasera alle 21,20 su Italia 1: Dieci cose che non sapete sul film di Tim Burton

Stasera alle 21,20 su Italia 1 sarà trasmesso Alice attraverso lo specchio (in originale Alice Through The Looking Glass), film del 2016 e sequel del fortunatissimo Alice in Wonderland (2010) di Tim Burton che vede il ritorno di Mia Wasikowska nei panni di Alice, di Johnny Depp in quelli del Cappellaio Matto e di Helena Bonham Carter nelle vesti della Regina Rossa.

La trama di Alice attraverso lo specchio

Alice torna nel magico paese delle meraviglie, chiamata d’urgenza per salvare l’amico Cappellaio, ormai triste e ostile, convinto che la sua famiglia, data per morta anni orsono, sia ancora viva. Dopo aver tentato di farlo ragionare, capisce che l’unico modo per farlo rinsavire è far luce sulla vicenda. Nel cast compaiono anche (premio Oscar per Les Miserables) nei panni della Regina Bianca e Sacha Baron Cohen, interprete del Tempo.

Dieci curiosità su Alice attraverso specchio

1. Alice attraverso lo specchio è l’ultimo film di Alan Rickman, qui voce del Brucaliffo, scomparso per un tumore a 70 anni quattro mesi prima della distribuzione al cinema. L’attore è noto al pubblico per aver dato volto al professor Piton della saga di Harry Potter.

2. La storia, sebbene prenda il nome dal libro di Lewis Carroll, è del tutto originale. Anche il personaggio del Tempo, impersonato da Sacha Baron Cohen, non compare nei libri ma è solo nominato in Alice nel paese delle meraviglie dal Cappellaio Matto.

3. Il film fu pubblicato nel 2016, in occasione del 145° anniversario del libro, uscito nel 1871.

4. Si tratta del primo film in cui l’attrice Helena Bonham Carter e il regista Tim Burton hanno lavorato insieme dopo la loro separazione. Sono stati sposati dal 2001 al 2014. Il padrino dei loro figli è Johnny Depp, presente nel cast di quasi tutti i film di Burton.

5. Sebbene Alice in Wonderland fosse stato diretto da Tim Burton, qui il regista torna solo nelle vesti di produttore. La direzione è stata affidata a James Bobin (I Muppets).

6. Nonostante il primo film avesse sfondato il muro del miliardo di dollari al box office mondiale, Alice attraverso lo specchio fu un grande flop, guadagnando addirittura il 77% in meno e causando alla Disney un passivo di 70 milioni di dollari. Le colpe secondo alcuni sarebbero da attribuire alla separazione avvenuta in quel periodo fra Johnny Depp e Amber Heard che condizionò molto l’opinione americana.

7. La pellicola ha ottenuto solo il 29% di critiche positive su Rotten Tomatoes, Bibbia dell’analisi cinematografica mondiale. Il suo prequel era arrivato al 52%.

8. Helena Bonham Carter e Anne Hathaway interpretano sorelle quasi coetanee, sebbene ci siano 26 anni di differenza fra le due attrici: 55 per la prima, 38 per la seconda.

9. Alice attraverso lo specchio è il primo live action della Disney ad aver ricevuto una nomination ai Razzie Awards, i “premi” per i peggiori film.

10. La colonna sonora è interpretata da Pink, che con la sua Just Like Fire ha preso il testimone da Avril Lavigne che aveva composto quella di Alice in Wonderland, dal titolo Alice.