Alice Arcuri chi è: carriera e vita privata dell’attrice di Doc Nelle tue mani stasera su Rai1

Nuove avventure per il dottor Andrea Fanti. Stasera 13 gennaio, alle 21,20 su Rai1, Luca Argentero torna in corsia per la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Il medical drama porta l’attenzione sulla pandemia da Covid-19, cercando di raccontare con realismo e profondità la vita che ci aspetta dopo il virus. Fra le new entry del cast Alice Arcuri e Marco Rossetti, special guest di oggi invece sarà Giacomo Poretti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Doc – Nelle tue mani, trama e cast dei nuovi episodi stasera 13 gennaio 2022 su Rai1

Il primo episodio della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, dal titolo Una vita nuova, inizia nel febbraio 2020. Andrea Fanti (Luca Argentero) è determinato a tenere insieme una squadra sul punto di sfaldarsi per sempre. Giulia (Matilde Gioli) è pronta a trasferirsi a Genova, Lorenzo (Gianmarco Saurino) invece è intenzionato a lasciare definitivamente la medicina. Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino) è in partenza per l’Etiopia ed Elisa (Simona Tabasco) sembra aver perso la passione per il lavoro. Persino Carolina (Beatrice Grannò), figlia di Andrea sul punto di conseguire la laurea in Medicina, è intenzionata a prendere una strada diversa. Un nuovo virus dalla Cina però sconvolge i piani di tutti.

All’inizio della seconda puntata, La guerra è finita, la pandemia è ormai alle spalle, ma i suoi strascichi continuano a essere tangibili nella vita di tutti. Andrea sembra aver perso la sua consueta verve ed è ora intenzionato ad abbandonare tutto. Si rifiuta persino di risolvere il difficile caso dell’infermiere Giacomo (Giacomo Poretti). L’ospedale è però pronto ad accogliere due nuovi arrivi. Si tratta di un nuovo internista, Damiano Cesconi (Marco Rossetti), e un’infettivologa, Cecilia Tedeschi (Alice Arcuri), oltre a un nuovo primario, deciso a smantellare il reparto dell’interno. A complicare la situazione, un’inchiesta sulle responsabilità dell’ospedale nei mesi della pandemia getta Agnese (Sara Lazzaro) nella bufera. Andrea e i suoi nascondono infatti un segreto su quanto successo in quel periodo buio e, per proteggersi, devono prendere una scelta coraggiosa.

Alice Arcuri, carriera e vita privata dell’attrice di Doc – Nelle tue mani stasera 13 gennaio 2022 su Rai1

Alice Arcuri, carriera professionale

La nuova stagione di Doc – Nelle tue mani accoglie diversi nuovi personaggi. Tra i più importanti c’è l’infettivologa Cecilia Tedeschi, nei cui panni recita la ligure Alice Arcuri. Nata a Genova l’11 febbraio 1984 da una famiglia di medici, da giovane ha praticato scherma anche a livello professionistico prima di dover abbandonare per un problema di salute. In seguito ha scelto il percorso da attrice, frequentando la Scuola del Teatro Stabile. Qui ha anche ottenuto un importante riconoscimento, il premio Hystrio per la miglior esordiente italiana.

Ancora minorenne, ha esordito sul palcoscenico con Le Baccanti (2001) di Euripide per la regia di Oreste Valente e La partitella di Sergio Valenti. Negli anni ha poi recitato a teatro per Marco Scaiccaluga in Intrigo e Amore (2016) e Il Gabbiano (2017). Davanti alle telecamere ha debuttato nel 2008 con il corto Resta di Anna Bucchetti prima di passare a Italiana Movies di Matteo Pellegrini. È poi apparsa in Don Matteo 11 nei panni di Alma, in Petra accanto a Paola Cortellesi e in Blanca, di recente su Rai1.

Alice Arcuri, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Alice Arcuri ha una relazione con Luigi Risso, di cui però non si conosce la professione. La coppia ha un figlio e vive felicemente a Genova, città natale dei due innamorati. Attiva sui social, l’attrice ha un profilo Instagram con quasi 2500 follower dove pubblica momenti personali e qualche scatto della carriera professionale.