Alibaba, record per i Single Day: guadagnati oltre 84 miliardi

Alibaba ha centrato un nuovo record di vendite. Durante il Single Day, evento speciale dello shopping dell’11 novembre, il portale di ecommerce ha venduto materiale per 84 miliardi e mezzo di dollari. Spazzato via il record del 2020, con 74 miliardi messi a segno. Il record ha una portata gigantesca, se si pensa che messi insieme Prime Day, Cyber Monday e Black Friday hanno toccato lo scorso anno 30 miliardi e 700 milioni di dollari. Circa 290mila i marchi che hanno partecipato al Single Day, grazie a un evento che è stato organizzato su più giorni, dall’1 all’11 novembre. Le vendite di Alibaba sono state impressionanti, quasi il doppio della rivale JD.com che ha parlato di vendite per quasi 49 miliardi.

Alibaba: boom di vendite ma crescita lenta

Il festival è nato nel 2009 ed è stato fondato proprio da Alibaba, che l’ha trasformata in una gigantesca occasione per incrementare le proprie vendite. Ma nonostante le cifre di quest’anno, il colosso cinese ha visto una crescita del solo 8,5 per cento, tasso troppo lento per esultare. Alibaba sapeva già alla vigilia dell’evento che il rischio sarebbe stato di un incremento non di grandi proporzioni, inferiore al volume lordo delle merci di quest’anno. Un rallentamento dovuto al problema legato all’approvvigionamento delle materie, sempre più difficili da trovare, ma anche alla crisi energetica e ai blocchi imposti per il Covid. Tra i giorni del festival, proprio l’11 è stato quello che ha riscontrato, comunque, il maggiore successo. Per tentare di aumentare il volume di vendite, Alibaba ha giocato al ribasso, facendo calare ancora di più i prezzi nei giorni di saldo e aumentando notevolmente le promozioni.

Alibaba e gli elefanti

Il colosso ha poi strizzato l’occhio alla social responsability. Durante una diretta streaming durata oltre tre ore, Alibaba ha invitato tutti gli spettatori a cliccare “mi piace”, per raccogliere una cifra da destinare a una riserva di 81 ettari nel sudovest della Cina, riservata agli elefanti. Si parla di una cifra di 1 milione di yuan, circa 156 mila 359 dollari.