Alfredo Turitto, ex attore de «La Paranza dei Bambini», arrestato per spaccio

Alfredo Turitto, 19enne originario del Rione Materdei di Napoli, noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Biscottino nel film La paranza dei Bambini del 2019, è stato arrestato per spaccio.

Alfredo Turitto arrestato per spaccio

Il giovane era già conosciuto alle forze dell’ordine. Questa volta i Carabinieri l’hanno beccato mentre stava cedendo qualcosa ad un uomo che gli si era appena avvicinato. I militari, a bordo di uno scooter cosidetto «civetta», sono intervenuti e hanno colto in flagrante il ragazzo. Nella mani del cliente di Turitto è stata trovata una dose di crack e, dopo una perquisizione corporea, l’attore è stato trovato con altre quattro dosi della sostanza nelle tasche del suo giubbino, oltre che con un telefono cellulare e 50 euro (guadagno del reato appena avvenuto). I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno compiuto l’operazione in via Sergio Abate, nella zona dell’ospedale pediatrico Santobono. Ora il giovane è stato messo in arresto, in attesa di giudizio.

Era Biscottino nel film La paranza dei Bambini

Il film La paranza dei Bambini, diretto da Claudio Giovannesi e uscito nel 2019, era tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano. La pellicola raccontava la storia di alcuni ragazzi napoletani alle prese con la difficile situazione di camorra e spaccio nel capoluogo campano.

Turitto interpretava uno dei due ragazzi trovati durante una sessione di scouting a scuola. All’epoca frequentava l’istituto alberghiero e aveva convinto la produzione del film con una esilarante imitazione di Nino D’Angelo. Il giovane era stato scelto tra oltre 4 mila ragazzi. Gli attori selezionati al termine del lungo casting erano stati individuati quasi tutti per strada.