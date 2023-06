Alfredo Cospito è stato trasferito nuovamente nel carcere di Sassari

Alfredo Cospito torna nel carcere di Bancali, a Sassari, come da lui stesso richiesto, dopo la fine dello sciopero della fame. Fino a questo punto il detenuto era rinchiuso presso la prigione di Opera, dove era rimasto a causa del suo deteriorato stato di salute.

Alfredo Cospito trasferito nuovamente a Sassari

Inizialmente, le autorità avevano trasferito Cospito al carcere milanese per motivi strettamente medici. Fin dal 20 ottobre, infatti, l’uomo si era reso protagonista di uno sciopero della fame contro il duro regime 41-bis a cui era stato sottoposto. Dopo la fine della protesta, Cospito avrà dunque finalmente la possibilità di tornare nel carcere dove è iniziata la sua detenzione. Queste le motivazioni dietro alla scelta di trasferirlo nella struttura di massima sicurezza sarda, riportate dall’ex Ministra della Giustizia Marta Cartabia: «Per i numerosi messaggi che, durante lo stato di detenzione, ha inviato a destinatari all’esterno del sistema carcerario. Documenti destinati ai propri compagni anarchici, invitati esplicitamente a continuare la lotta contro il dominio, particolarmente con mezzi violenti ritenuti più efficaci».

La struttura di Opera, contrariamente a quella di Sassari, ha uno specifico reparto per la degenza di detenuti gravemente malati.

Di quali crimini si è macchiato Cospito



Il terrorista anarchico è responsabile dell’attentato all’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Pare che l’attività terroristica dell’uomo sia da ricollegare anche all’attentato del 2006 alla scuola di Carabinieri di Cuneo. Le autorità hanno imposto il 41Bis a Cospito per mpedirgli di avere potenziali contatti con la Federazione Anarchica Informale. Di norma, ad ogni modo, il regime viene applicato ai mafiosi.

Il carcere duro per Cospito, comunque, ha suscitato diverse polemiche. Tra i più critici riguardo al 41-bis anche Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra. La sorella di Stefano Cucchi, rivolgendosi al ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva dichiarato: «Mentre il ministro Nordio fa burocrazia un uomo sta morendo in carcere ed io questo non posso accettarlo. Proprio oggi che l’Onu ricorda al governo di rispettare gli standard internazionali e gli articoli 7 e 10 del Patto Internazionale in relazione alle condizioni detentive».

In risposta all’interrogazione di Cucchi, Nordio aveva però sottolineato: «Il mondo antagonista si muove ispirandosi ad Alfredo Cospito e a sostegno di costui, mediante azioni violente e di grave intimidazione, ossia proprio ciò che il detenuto propugna e che viene immediatamente raccolto e tradotto in pratica e in atti concreti».