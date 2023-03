Alfredo Cospito, il medico: «Stava morendo per un problema al cuore»

Si complicano le condizioni di salute di Alfredo Cospito, l’anarchico al 41-bis in sciopero della fame da più di 4 mesi per protestare contro il suo regime carcerario. Stando a quanto riferito dal suo medico, ha rischiato di morire in carcere a causa di un problema al cuore.

Il medico: «Alfredo Cospito stava per morire»

«Mi ha raccontato di aver avvertito un tremore alla mano e aver avvisato la guardia – ha detto il medico di Alfredo Cospito – Dopo dieci minuti sono arrivati l’infermiera e il medico urlando e dicendo che avevano visto dal monitoraggio un problema al cuore. Erano molto preoccupati, stava morendo. Ha visto un foglio su cui c’era il tracciato del cuore con un grosso sbalzo. Poi la situazione è rientrata e si è stabilizzata».

Le parole del professionista

«Quando ha avuto questa crisi cardiaca – ha proseguito il medico – gli è stato somministrato del potassio in vena, con grande preoccupazione da parte dei medici». Nelle parole del professionista emerge anche la preoccupazione per l’anarchico e il suo stato di salute. «I medici gli hanno detto che con le carenze rischia una paralisi per tutta la vita e dei danni irreversibili potrebbero essere già intervenuti – ha proseguito – Ha una situazione motoria un po’ ridotta e non è detto che recuperi la mobilità».

Il suo legale, inoltre, ha aggiunto che Cospito farebbe fatica a camminare per colpa di un problema al piede dovuto alla carenza di vitamine. Ora la speranza dei legali e del medico di Cospito è che all’udienza del prossimo 24 marzo possano essere concessi i domiciliari all’anarchico. Un differimento della pena per motivi di salute con cui, di fatto, verrebbe anche revocato il 41-bis. Già nel corso delle scorse settimane c’era stata grande apprensione per le condizioni di salute dell’anarchico al 41-bis, tanto che era stato disposto il suo trasferimento dal carcere di Sassari a quello di Opera, a Milano, in quanto più attrezzato a livello medico.