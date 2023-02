Alfredo Castiglioni morto in un incidente: l’architetto aveva 76 anni

L’architetto Alfredo Castiglioni è morto in un incidente sulla A26. Era atteso per la presentazione del suo libro dedicato alla Cascina dei poveri, ma purtroppo non è mai arrivato al luogo adibito.

Il sinistro è avvenuto all’altezza di Novara nel pomeriggio di ieri. L’uomo, 76 anni, si stava recando a Busto Arsizio dove, alla Biblioteca Comunale, si sarebbe svolta la presentazione di un volume sulla storia della città, Cascina dei Poveri luogo del cuore, al quale l’architetto aveva partecipato come co-autore. La Cascina dei poveri è un bene storico molto amato dalla cittadinanza e l’architetto si era impegnato per il suo recupero.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio ma la notizia si è diffusa solo in serata. Castiglioni, che era l’organizzatore dell’incontro alla biblioteca cittadina, non si è presentato all’appuntamento e questo aveva destato già molta preoccupazione. Dalle prime indiscrezioni, si è appreso che l’architetto, con problemi di cuore, probabilmente ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto. Stava tornando da Genova quando la sua macchina, percorrendo la A26 è andata fuori strada finendo in un canale vicino e prendendo fuoco. Per l’architetto, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La notizia dell’accaduto, che le forze dell’ordine ancora stanno ricostruendo, si è diffusa gettando nello sgomento l’intera cittadina. «All’architetto Busto deve molto per gli importanti interventi di recupero di siti storici, per gli studi, per l’attenzione e per la passione. Quello nei confronti della Cascina dei Poveri è stato solo l’ultimo dei suoi numerosi gesti d’amore nei confronti della città», commenta la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli profondamente addolorata per l’accaduto.

Recentemente l’architetto Castiglioni, professore nel dipartimento di architettura del Politecnico di Mantova, si era impegnato a fianco del professor Tito Olivato nella mobilitazione per il recupero della Cascina dei Poveri, curando il libro che avrebbe dovuto presentare proprio ieri alla Biblioteca di Busto Arsizio.