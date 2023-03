Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi: al suo posto Massimo Borgnis

Da oggi 2 marzo Alfonso Signorini non è più il direttore del magazine di gossip «Chi». Per lui comunque, si apre un nuovo percorso lavorativo.

Da oggi Alfonso Signorini si occuperà di sviluppare una talent agency dedicata all’intrattenimento per il nostro Gruppo.

Signorini diventerà direttore editoriale di @chimagazine, mentre Massimo Borgnis assumerà la carica di direttore responsabile.https://t.co/XZUTN3QnQf pic.twitter.com/9gYQem92A7 — Gruppo Mondadori (@gruppomondadori) March 2, 2023

Perché Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi

Alfonso Signorini dopo 17 anni lascia la direzione di Chi, il magazine di gossip, e intraprende un nuovo percorso. L’annuncio è stato fatto grazie a una nota ufficiale del Gruppo Mondadori: «A partire da oggi Alfonso Signorini, tra i volti di maggior rilievo del mondo dello spettacolo e della tv, intraprende un nuovo percorso all’interno del Gruppo Mondadori finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento. Un progetto in cui Signorini capitalizzerà il profondo know-how e le competenze uniche maturate nel corso della sua carriera».

Alfonso Signorini ha poi ringraziato l’azienda e ha presentato il suo sostituto: «Affronto questa nuova avventura professionale con grande entusiasmo e slancio. Ringrazio il Gruppo Mondadori per questa opportunità e per la fiducia che ha sempre dimostrato nei miei confronti. A Chi, creatura con cui sono in grande sintonia e che ormai fa parte del mio DNA, darò come sempre tutte le mie energie. Il sodalizio con Massimo Borgnis, ultradecennale e di proficua collaborazione, consentirà al magazine di proseguire nel proprio percorso di evoluzione e successo». Carlo Mandelli, amministratore delegato di Mondadori Media ha poi aggiunto: «Siamo orgogliosi di poter affidare ad Alfonso Signorini, punto di riferimento dell’intrattenimento in Italia, una sfida che lo vedrà impegnato nella creazione e nello sviluppo di una talent agency del Gruppo, in cui potrà mettere a frutto la profonda conoscenza del mondo dello spettacolo, misurandosi in un ruolo manageriale».

Chi è il sostituto, Massimo Borgnis

Massimo Borgnis, 62 anni, è nato a Milano. Dopo gli studi presso l’International School of Milan, ha iniziato il percorso nel mondo del giornalismo come cronista sportivo specializzato in football americano e sport statunitensi. Nel 1988 è entrato a far parte della redazione di «Gente» dove è rimasto per 19 anni assumendo responsabilità maggiori, fino a diventare caporedattore centrale.

È stato caporedattore centrale dal 2007 anche al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ed è stato nominato nel 2009 vice direttore esecutivo di Chi. Ora è diventato il direttore responsabile del magazine di gossip.