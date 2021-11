Le reazioni vip alle parole di Alfonso Signorini sull’aborto

Nove parole che hanno sconvolto il mondo. Dei social. «Noi siamo contrari all’aborto, in ogni sua forma», questa l’incauta frase pronunciata da Alfonso Signorini nel corso del Grande Fratello Vip. Tra l’altro, arrivata in risposta a Giucas Casella, che incalzato sulla sospetta gravidanza della cagnolina Nina, messa incinta dal pastore maremmano Ciro, aveva paventato la possibilità di un aborto. Proprio così. Non il peggio successo nel corso della puntata, probabilmente, ma sicuramente il momento più discusso nelle ore successive.

Aborto, l’attacco di Selvaggia Lucarelli a Signorini

«Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il Paese né il corpo delle donne», ha scritto Selvaggia Lucarelli su Twitter, mettendo in mostra tutta a sua indignazione. «Ma noi chi? Noi chi??????», ha incalzato Fiorella Mannoia. Su Instagram per Selvaggia Lucarelli sono arrivati poi gli applausi dell’ex concorrente del Grande Fratello (prima non vip, poi vip) Filippo Nardi.

Ma noi chi? NOI CHI?????? — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) November 16, 2021

Aborto, le domande di Stazitta a Signorini

«La legge sull’aborto è stata votata diversi decenni fa dal 68% della popolazione, quindi statisticamente, a nome di chi sta parlando Alfonso Signorini? E soprattutto perché non lo specifica?», ha scritto su Fanpage Daniela Collu, conduttrice radiofonica e televisiva, nota anche come Stazzitta: «È contrario all’aborto terapeutico? O anche a quello reso necessario dopo una violenza sessuale? È contrario all’aborto praticato legalmente nelle strutture sanitarie (ammesso che si riesca a fare, vista la quantità di medici obiettori) o alle centinaia di aborti clandestini praticati ancora in un paese in cui vergogna, moralismo e giudizio vengono propinati in prima serata come se niente fosse?». Sulla vicenda ha detto la sua anche Sabrina Ferilli, su Instagram: «Un passo avanti due indietro. Bah».

Aborto, Signorini difeso da Adinolfi

Aborto, Il deputato del M5s, Sergio Battelli:«Mediaset invece di chiudere i telegiornali dovrebbe chiudere il trash totale del Grande Fratello». Mentre la segretaria di Possibile ed ex deputata Beatrice Brignone sui social ricordava come l’aborto fosse un diritto, a difesa del conduttore del GF Vip è intervenuto Mario Adinolfi: «Sposo ovviamente le parole di Signorini, spero che il politicamente corretto/corrotto non lo costringa a precisazioni. L’idea prolife deve aver diritto di cittadinanza».