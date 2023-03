Alfio Cantarella morto a 81 anni: addio all’ex batterista dell’Equipe 84

È morto all’età di 81 anni Alfio Cantarella, ex batterista degli Equipe 84, la nota band musicale degli anni ’60 e ’70. Da due anni era ospite di un centro per anziani, la Piccola Fraternità di Dossobuono.

Alfio Cantarella morto a 81 anni: chi era

Il batterista era nato a Catania nel 1941. Dopo il successo con gli Equipe 84, era stato produttore negli anni Ottanta per Zucchero e Sergio Caputo e organizzatore di tournée di artisti italiani. Negli anni Novanta aveva anche allestito eventi a Villafranca, dove abitava. In quegli anni portò al castello lo spettacolo di Beppe Grillo e poi band del calibro dei New Trolls, le Orme, il Banco del Mutuo Soccorso, ma anche I Nomadi, i Lunapop, Irene Grandi, Enrico Ruggeri, Rocky Roberts, i Dik Dik e Fiorella Mannoia. Ha organizzato anche il Verona Beat.

Per diversi decenni Cantarella ha vissuto nella cittadina veronese ma un paio di anni fa, quando è morta la moglie Lina, aveva deciso di trasferirsi in una struttura dedicata agli anziani dove ha festeggiato anche il suo ultimo compleanno. Da alcuni giorni il batterista era però ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Magalini. Nelle ultime ore il peggioramento e poi il decesso.

Chi sono gli Equipe 84

Il gruppo musicale fu fondato a Modena e rimase attivo fra il 1964 e il 1979 e fra il 1984 e il 2012. La band si formò con l’unione di due formazioni: i Giovani Leoni e Paolo & i Gatti. Prima del 1957 i due leader dei rispettivi gruppi, Victor Sogliani e Pier Farri, avevano suonato in un complesso chiamato Hurricanes. Con alcuni cambiamenti di formazione mutò il nome in Le Tigri, complesso composto da Maurizio Vandelli (voce e chitarra), Victor Sogliani (basso), la sorella di Victor (chitarra) e Pierluigi “Pier” Farri(batteria).

Nel 1960, al posto della sorella di Victor, entrò nella formazione il chitarrista Franco Ceccarelli e nello stesso anno abbandonò anche Sogliani per passare ai Marinos (che cambiarono il nome prima in Gatti e poi in Paolo & i Gatti). Lì suonavano Alfio Cantarella alla batteria, Franco Fini Storchi e Francesco Guccini alle chitarre, Marino Salardini al pianoforte e Paolo Guarnera alla voce e al sax.

Pare che il nome sia stato suggerito da Pier Farri e che sia legato al desiderio di avere un qualcosa che desse un richiamo internazionale (Equipe). Riguardo al numeo 84 si disse che era la somma delle età dei componenti del gruppo. In seguito al ritrovamento di 6 etti di hashish nelle mani di Alfio e al suo arresto, la Rai decise di escludere il gruppo dai suoi programmi. In ballo c’era però la composizione della sigla televisiva di un programma e la band firmò un accordo, motivo per cui Cantarella non apparì più in televisione e il gruppo dovette cambiare nome da Equipe 84 a Nuova Equipe 84.