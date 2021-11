Alfa Romeo, Guanyu Zhou al posto di Giovinazzi: sarà il primo cinese in F1

La notizia era ufficiosa, al punto che un concessionario di Shanghai, già la scorsa settimana, aveva fatto imprimere sulla vetrina un’immagine di Guanyu Zhou esultante sul podio, accompagnato dalla frase: «Il primo pilota cinese di F1 si unirà alla squadra automobilistica dell’Alfa Romeo». Ecco, adesso è ufficiale: sarà Zhou a sostituire l’italiano Antonio Giovinazzi al volante dell’Alfa Romeo 2022, affiancando il finlandese Valtteri Bottas, in arrivo dalla Mercedes.

Guanyu Zhou, l’importanza degli sponsor

Guanyu Zhou, 22 anni, è un pilota uscito dall’Academy Alpine-Renault e nel 2021 ha corso in F2 con UNI-Virtuosi: la stagione non è ancora conclusa e al momento è secondo in classifica, alle spalle di Oscar Piastri. «La pronuncia giusta è “Giò”, forse così è più semplice per tutti. È una buona combinazione di vari pilastri: secondo in Formula 2, può ancora vincere il campionato e ha ottenuto ottime vittorie in questa stagione», ha dichiarato il il team principal di Alfa Romeo Racong, Frédéric Vasseur: «Poi non dobbiamo nascondere che avere un pilota cinese in squadra è un’ottima opportunità per gli sponsor e per tutti in Formula 1». Già gli sponsor: la decisione di mettere Zhou a volante della monoposto non è solo sportiva. Il pilota cinese è stato infatti scelto anche perché in grado di garantire un’importante sponsorizzazione, pari a circa 30 milioni di euro, linfa vitale per un una squadra che, visto il nome che porta, non vorrebbe limitarsi a sopravvivere in F1.

Guanyu Zhou, il tweet di Giovinazzi

E proprio ai soldi, che determinano tante, troppe decisioni in F1 ha fatto riferimento Antonio Giovinazzi su Twitter: «La F1 è talento, macchina, rischio, velocità. Ma sa anche essere spietata, quando a dettarne le regole è il denaro. Io credo nelle piccole e grandi vittorie raggiunte grazie ai propri mezzi. Questa è stata la mia prima foto su una F1, l’ultima non è ancora stata scattata».

Giovinazzi, 28 anni tra pochi giorni, ha corso le ultime tre stagioni in F1 con Alfa Romeo Racing. In precedenza è stato terzo pilota Ferrari e Sauber (esordio in F1 in Australia nel 2017) e anche tester Haas. Il divorzio con Alfa Romeo era diventato cosa certa dopo forti tensioni avvenute in occasione del Gran Premio del Messico, quando a causa di una chiamata anticipata ai box aveva perso diverse posizioni, senza poi riuscire a recuperare. «L’Alfa Romeo fa di tutto per rovinarmi le gare? Fino a ora non ci volevo credere. Ma oggi… sono veramente deluso», aveva detto Giovinazzi. Ma già prima c’erano state frizioni, ad esempio a Istanbul, dove il team aveva accusato pubblicamente il pilota di non aver obbedito a un ordine di scuderia.