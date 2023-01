Alexia: canzoni e vita privata della cantautrice celebre negli anni 90

Scopriamo tutto su Alexia, la cantante italiana che ha raggiunto il successo alla fine degli anni Novanta. Ecco quali sono le canzoni che l’hanno resa celebre e quali sono i dettagli della sua vita privata.

Chi è Alexia: biografia, vita privata, marito e figli

Alexia, all’anagrafe Alexia Aquilani, è nata a La Spezia il 19 maggio 1967 sotto il segno del toro. La cantante è diventata famosa a partire degli anni Novanta non solo in Italia ma anche a livello internazionale, grazie alla sua musica dance e alla sua voce grintosa. Molto legata alla sua famiglia, a cui dedica tempo ed energie, si è sposata nel 2005 con Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani da parte della madre e appartenente alla famiglia Agnelli da parte del padre. Dal loro amore sono nate due figlie: Maria Vittoria e Margherita.

La carriera e i traguardi

Il suo esordio nel mondo musicale avviene nel 1994 in seguito alla collaborazione con Ice MC per la realizzazione del brano Think About the Way in lingua inglese. Nel corso degli anni ha poi conquistato innumerevoli successi, soprattutto grazie ai suoi singoli diventati celebri tra cui Uh la la la, The Music, Summer is crazy, Goodbye e tanti altri. Dopo un periodo dedicato ai testi in inglese, ha deciso di puntare anche sulla sua lingua madre. Durante la sua carriera ha venduto oltre 6 milioni di dischi e ha raggiunto dieci singoli in Top Ten, di cui quattro nella prima posizione. Ha partecipato a nove edizioni del Festivalbar e a quattro del Festival di Sanremo, vincendo nel 2003 con il brano Per dire di no.

A fine novembre 2022, Alexia ha lanciato il suo nuovo album in tema natalizio dal titolo My Xmas – ma, come ha affermato lei stessa, il suo obiettivo è ritornare a Sanremo. Il 17 gennaio 2023 è tra i partecipanti della seconda puntata di Boomerissima, lo show di Rai Due condotto da Alessia Marcuzzi.