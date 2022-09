Alexey Navalny in cella di punizione per aver condannato la mobilitazione

Come annunciato dalla sua portavoce Kira Yarmish, il principale oppositore di Putin Alexey Navalny, detenuto in Russia per motivi politici, è stato rinchiuso in una cella di punizione per dodici giorni dopo aver condannato la mobilitazione parziale annunciata dal Cremlino. Durante un’udienza di tribunale dal carcere in cui si trova, l’uomo ha definito il leader russo un criminale che «vuole macchiare con il sangue centinaia di migliaia di persone».

Alexey Navalny rinchiuso in una cella di punizione

Navalny aveva appena terminato un periodo di 15 giorni in cella di punizione e dovrà trascorrerne un altro per le sue affermazioni sulla chiamata alle armi dei riservisti russi. Tuttavia, non tace e replica così alla decisione delle autorità: «É un crimine contro il mio paese e lo tratto in questo modo. Non starò zitto e spero che tutti coloro che mi ascoltano non stiano zitti, perché quello che sta succedendo adesso è molto peggio di 12 giorni in cella».

Il riferimento è all'annuncio dell'arruolamento di centinaia di migliaia di riservisti in Ucraina e alle consultazioni nelle quattro regioni occupate di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson sull'annessione alla Russia. Secondo quanto riportato da alcuni siti di opposizione, nella notte alcuni ignoti avrebbero cercato di incendiare almeno due uffici militari di registrazione e arruolamento ascoltando l'appello di Navalny. L'attivista ha infine ribadito che «Putin vuole ricoprire di sangue i cittadini attraverso mobilitazioni e referendum».

Le parole di Navalny sulla mobilitazione