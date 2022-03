Netflix, la storia di Alexandra Tolstoj: ex del banchiere di Putin che critica il presidente

Il suo ex partner è il consulente finanziario miliardario Sergei Pugachev, noto come “banchiere di Putin” prima di cadere in disgrazia presso il Cremlino. Anche per questo la contessa Alexandra Tolstoj, che vive a Londra con i suoi tre figli, il mondo del presidente russo lo conosce bene. Adesso protagonista su Netflix del documentario The Countess & The Russian Billionaire, che racconta la storia d’amore con Pugachev, Alexandra Tolstoj, nello show Lorraine di Itv, poco dopo l’invasione russa in Ucraina, aveva raccontato l’universo di Vladimir Putin, definendolo «un mondo di ladri». Pugachev oggi considerato un “traditore”, a dovuto lasciare la Russia. Paragonando l’ex a Putin, Tolstoj ha sottilineato come entrambi siano capaci di «cose autodistruttive».

Chi è Alexandra Tolstoj, ex del “banchiere di Putin”, che attacca il presidente russo

Alexandra Tolstoj, nata nel 1973 nel Dorset, è figlia del conte Nikolai Tolstoj e di Georgina Brown. Deve il suo titolo al trisnonno paterno Pavel Tolstoj-Miloslavsky, nominato conte per i suoi servizi all’imperatore russo Nicola II. Ha frequentato un Master all’università di Edimburgo. Dopo essere tornata in Russia, dove ha vissuto un anno, si è trasferita nuovamente nel Regno Unito, questa volta a Londra. Nel 1999 ha preso parte a un particolare viaggio a cavallo e, a tratti, su un cammello: nell’occasione ha percorso circa 8 mila chilometri lungo la Via della Seta. Ha così conosciuto la guida uzbeka Shamil Galimzyanov. Con cui nel 2003 si è sposata. L’anno dopo, i due sposi hanno intrapreso un viaggio dal Turkmenistan a Mosca, seguendo tracciato e modalità di un’impresa fatta da ventotto cavalieri turkmeni in 84 giorni nel 1935. Il viaggio della coppia è stato forzatamente interrotto da un’epidemia ma, ripreso successivamente, è stato concluso nel 2006. Alexandra Tolstoj, nel 2008, ha lavorato con la Bbc per raccontare il mondo dei cavalli. Sarebbe stato proprio questo lavoro a determinare la crisi del suo matrimonio. La produzione la volle come unica conduttrice, senza il marito, e questo rese tesi i rapporti tra i coniugi, che divorziarono nel 2009, dopo la nascita di un figlio.

L’incontro tra Alexandra Tolstoj e Sergei Pugachev, il “banchiere di Putin”

Alexandra Tolstoj ha conosciuto Sergei Pugachev, nel 2008, mentre insegnava inglese a Mosca. L’uomo l’ha assunta per migliorare la sua conoscenza della lingua. «Quando ho incontrato Sergei è stato un colpo di fulmine. Mi sono innamorata profondamente di lui. Non ho mai sentito un legame tanto forte con nessuno». Il cugino della donna rivelò poi che era lui il padre del bambino nato durante la relazione con Galimzyanov. La coppia ha avuto altri due figli, nel 2010, Ivan, e nel 2012 Maria. Pugachev possedeva due grandi cantieri navali, una miniera e grandi immobili a Mosca e San Pietroburgo, nonché la Mezhprombank, co-fondata negli Anni 90. La coppia viveva nel lusso, tra Mosca, Londra e Parigi. «Era incredibile, mi dava la sua carta di credito e io andavo a fare shopping, avevo un jet privato», racconta la contessa. Lo stesso anno del loro incontro, la banca di Sergei ha avuto problemi finanziari: lui la salvò con un prestito di un miliardo di dollari. Quando l’uomo è caduto in disgrazia presso Putin, il Cremlino, stando a quanto raccontato dalla donna, ha cercato di distruggere il suo impero commerciale. Dopo un viaggio in Gran Bretagna, nel 2011, Pugachev è stato accusato di aver sequestrato una somma decisamente ingente dalla Mezhprombank. Le autorità russe hanno congelato i suoi beni e Pugachev è stato inserito nella lista dei ricercati dall’Interpol. L’uomo è fuggito in Francia, dove vive ancora oggi, dopo essere stato condannato in contumacia a due anni da un giudice della Corte Suprema nel 2016 per violazioni di sentenze russe, senza entrare nel merito del presunto illecito. La casa di famiglia è stata messa all’asta. Alexandra Tolstoj ha dovuto firmare un documento, rinunciando a ogni pretesa sulla proprietà.

Cosa ha detto la contessa Alexandra Tolstoj su Vladimir Putin

Ospite nello show Lorraine di Itv, la donna ha definito Putin e il suo ex «grandi narcisisti»: «Sergei mi ha parlato molto di Putin e direi che non sta agendo strategicamente». E ancora, «Penso che sia molto spontaneo e che il suo egoismo stia giocando un ruolo enorme, ci sono molte speculazioni sul fatto che sia malato e la faccia sembra provarlo, con il suo gonfiore». Secondo l’aristocratica, Pugachev si comporta esattamente come Putin: «Quando sono in svantaggio, scoppiano e fanno cose incredibilmente autodistruttive, per questo quello che sta facendo Putin è così disastroso per la Russia». Alexandra Tolstoj sottolinea il dramma di una guerra fratricida. «Quello che penso che la gente in Occidente non capisca è che ogni russo ha un parente in Ucraina. Penso che la cosa peggiore che abbia mai sentito è che i genitori russi chiamano i loro figli in Ucraina e quando questi dicono: “È orribile, ci stanno bombardando, cosa faremo?”, i genitori rispondono: “No, non siete bombardati, non ascoltate la propaganda, siamo venuti per liberarvi”».