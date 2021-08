Alexa, scegli un assistente

«Alexa, spegni le luci». O ancora, «Alexa, imposta i timer dei condizionatori». Fra i desideri di tutti, soprattutto a seguito di una lunga giornata di lavoro, c’è quello di poter svolgere le faccende domestiche restando comodamente seduti sul divano o persino a letto. Negli ultimi anni, la tecnologia è venuta in soccorso delle esigenze comuni dando vita agli assistenti vocali intelligenti, capaci di sopperire alla nostra mancanza di voglia in un batter d’occhio. Basta un collegamento internet e il gioco è fatto.

Fra i software più diffusi c’è sicuramente Alexa, l’assistente personale creato da Amazon e disponibile su vari dispositivi sia del colosso dell’e-commerce sia di altre aziende. Ecco una lista dei suoi migliori supporti presenti sul mercato, scelti da Wired Usa in base a caratteristiche e rapporto qualità-prezzo.

1. Amazon Echo 4a generazione, il migliore in assoluto

Un altoparlante cilindrico che racchiude il vaso di Pandora della tecnologia. La quarta generazione di Amazon Echo rappresenta ad oggi il miglior device presente sulla piazza sia in termini di qualità sia in termini di prezzo. Grazie al nuovo processore AZI Neural Edge di Amazon è in grado di riconoscere perfettamente le parole, dando una risposta sempre fedele alla domanda posta. Inoltre funziona in qualsiasi stanza della casa: che vogliate usarlo in cucina per ricette e timer oppure in bagno per cantare sotto la doccia, non avrete alcun problema. Il prezzo è di 74,99 euro.

2. Sonos One, il migliore non prodotto da Amazon

Alexa e Amazon, un matrimonio che consente tradimenti. Uno degli smart speaker più efficienti sul mercato infatti, pur vantando il supporto ad Alexa, non è prodotto da Amazon. Si tratta del Sonos One, giunto alla seconda generazione, che garantisce un supporto audio eccellente anche nell’ascolto della musica. Inoltre dispone anche di Google Assistant, nel caso aveste in mente di tradire definitivamente Amazon per passare al rivale più diretto. Il prezzo è però ben superiore all’Echo, dato che è di 229 euro.

3. Amazon Echo Dot, il top per la camera da letto

Ammettetelo, una volta messi a letto perdete ogni capacità motoria del vostro corpo eccezion fatta per la parola. Il top, per aiutarvi in tal caso, è rappresentato da Amazon Echo Dot, giunto ormai alla quarta generazione e disponibile il due versioni, con o senza orologio digitale. È l’ideale per svegliarsi con le playlist preferite e avere compagnia durante la scelta dei vestiti da indossare, dato che risponde a tutte le domande tra cui il meteo di giornata e le ultime news dal mondo. Il tutto al costo di soli 39,99 euro.

4. Amazon Echo Show 8, schermo da favola

Disponibile in due versioni, rispettivamente da 5 e da 10 pollici, Amazon Echo Show rappresenta il top di gamma se cercate un dispositivo dotato di schermo abbastanza grande da sembrare un tablet. Mostra facilmente gli aggiornamenti meteo, le chat video e le ricette culinarie in modo chiaro e definito, pur occupando il minor spazio possibile. Il modello del 2021 sembra quasi identico a quello vecchio, ma ha una fotocamera migliore e la possibilità di usarla come sicurezza o baby monitor. Il prezzo, sul sito ufficiale di Amazon, è di 89,99 euro.

5. Amazon Echo Buds, cuffie da fantascienza

Ricarica wireless, cancellazione attiva del rumore e vestibilità incredibilmente ergonomica. E in più, microfoni migliorati capaci di trasferire le informazioni ad Alexa in modo chiaro anche se vi trovate vicino a un cantiere edile. Come sottolinea Wired, un’esperienza con gli auricolari Amazon Echo Buds non ha nulla da invidiare ai migliori film di fantascienza. Il prezzo, sul sito di Amazon, è di 120 euro.

6. Amazon Echo Studio, il miglior suono

Echo Studio di Amazon è dedicato a chiunque desideri il suono più audace che si possa ottenere da un dispositivo Alexa. Grazie ai suoi 350 watt di potenza e a un subwoofer rivolto verso il basso, regola il suono per adattarsi alla stanza in cui si trova, mantenendo l’esperienza sempre al top. È dotato anche di un altoparlante midrange rivolto verso l’alto e di due laterali, in modo da essere in grado di riprodurre un codec audio 3D simile al Dolby Atmos. Il prezzo è di 199 euro.

7. Yamaha YAS-209, per gli amanti delle soundbar

La Yamaha YAS-209 è una combinazione perfetta fra una soundbar e un subwoofer wireless che funge anche da altoparlante intelligente per il salotto di casa. Il dispositivo di Alexa è situato all’interno, affiancato da due modalità audio virtuali, due porte HDMI, supporto al Wi-Fi, Spotify Connect e Bluetooth. Tranquilli, nonostante la grande varietà di accessori resta comunque molto facile da utilizzare. Il prezzo, sul sito di Amazon, è di 269 euro.

8. Sonos Beam, la miglior soundbar compatta

Compatta e facile da usare. Queste le caratteristiche principali di Sonos Beam, soundbar con supporto ad Alexa che si configura facilmente con ogni altro dispositivo Sonos presente in casa. È perfetta per far partire i film su Netflix o riprodurre i propri brani preferiti quando si è impegnati in altre faccende oppure semplicemente si è troppo svogliati per prendere in mano un telecomando. Come il Sonos One citato in precedenza, vanta il supporto al Google Assistant. Il prezzo, sul sito ufficiale di Sonos, è di 499 euro.

9. Amazon Echo Sub, una vita fatta solo di bassi

Non un altoparlante, ma un subwoofer che corre in aiuto delle casse che non hanno la forza di soddisfare coloro che amano i bassi potenti. Amazon Echo Sub, dotato di tecnologia wireless, può infatti configurarsi facilmente con qualsiasi device Amazon presente nell’abitazione e può generare suoni talmente forti da portare i vostri vicini a lamentarsi alla porta di casa. Il prezzo è di 129 euro.

10. Amazon Echo Dot per bambini, un occhio ai più piccoli

Amazon Echo Dot vanta anche una versione per i più piccoli. Giunta anch’essa alla quarta generazione, come la maggior parte dei prodotti del colosso americano dell’e-commerce, dispone di parental control che consente di impostare i limiti di tempo per l’utilizzo e filtrare i contenuti espliciti. L’aspetto esteriore simula il volto di una tigre e include un anno di Amazon Kids+ con migliaia di libri su Audible e tanti giochi divertenti. Alexa può aiutare i vostri figli a scrivere, riprodurre la loro musica preferita o, tramite un altro altoparlante in casa, ricordare loro perfino l’ora di cena.