Alex Zanardi torna a casa dopo 76 giorni: è stato stabilizzato

Alex Zanardi torna a casa, a Noventa Padovana, dopo aver trascorso oltre due mesi all’ospedale San Bartolo di Vicenza. In tutto, sono passati 76 giorni dall’incendio che aveva danneggiato l’impianto che alimentava i macchinari dell’ex pilota e campione paraolimpico. Affidato alle cure dello staff medico, «il paziente è stato stabilizzato».

Alex Zanardi torna a casa: l’ospedale “suo punto di riferimento”

Il 19 giugno 2020 Alex Zanardi era rimasto vittima di un terribile incidente. Correndo durante una gara in handbike sulle colline senesi, l’atleta paraolimpico si scontrò contro un camion in una curva tra Pienza e San Quirico d’Orcia. Da allora aveva avviato terapie neurologiche e fisiche: un lungo programma riabilitativo pensato dall’ospedale San Bartolo di Vicenza. Tempo dopo aveva potuto far ritorno a casa, a Noventa Padovana, dove aveva installato dei macchinari collegati a un impianto fotovoltaico che gli consentivano di proseguire la riabilitazione tra le mura domestiche.

Sostenuto dalla moglie Daniela Manni e dal figlio Nicolò, Zanardi aveva proseguito la sua lenta ripresa. A febbraio 2022, l’ex pilota di Castel Maggiore si era spostato in Emilia Romagna per una terapia particolare: aveva intrapreso un ciclo di cure al Centro Iperbarico di Ravenna, dove pure altri volti noti dello sport, come Valentino Rossi, avevano usufruito dei trattamenti dell’equipe diretta dal medico Pasquale Longobardi dal 1989. «I miglioramenti sono netti», aveva dichiarato lo specialista. «Ora affronterà un programma di riposo e riabilitazione a domicilio».

Il 3 agosto un incendio aveva però devastato la sua villa di via De Gasperi. Il rogo, provocato da un surriscaldamento dell’impianto fotovoltaico, aveva danneggiato i macchinari utilizzati dal campione per restare in vita. E così la famiglia aveva riportato Zanardi all’ospedale, dove è rimasto per 76 giorni, affidato alle cure dello staff medico. Oggi il campione, dimesso dall’ospedale, torna per la seconda volta a casa.