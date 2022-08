Alex Zanardi, incendio nella sua villa a Noventa Padovana: come sta

Alex Zanardi ha dovuto affrontare un’altra sfida nella sua vita dopo che un incendio ha colpito improvvisamente la sua villa a Noventa Padovana. Viste le sue condizioni di salute, la famiglia ha scelto di trasferirlo in una clinica specializzata a Vicenza mentre i parenti si occuperanno della conta dei danni. “È un combattente, ma in quest’anno e mezzo, col Covid, in ospedale e in clinica siamo potuti stare poco, e in pochi, vicino a lui”, ha spiegato la moglie Daniela.

Alex Zanardi: incendio nella sua villa

Le fiamme sono divampate intorno alle 15:30 di martedì 2 agosto 2022.. Secondo chi sta indagando, la causa dell’incidente potrebbe essere collegata all’impianto fotovoltaico dell’edificio. L’incendio non sarebbe infatti di origine dolosa ma dovuto a un surriscaldamento della guaina che proteggeva l’impianto a energia rinnovabile.

Dopo due ore di intervento da parte dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state spente ma la villa è stata in parte danneggiata. In particolare, si teme per i macchinari che tengono in vita il campione dal 19 giugno 2020, giorno in cui era stato investito da un camion mentre si stava allenando nel Senese.

I vicini sono subito accorsi per capire le condizioni di Alex Zanardi e lo sportivo è stato trasferito con successo a Vicenza. I Carabinieri sono giunti sul posto per le indagini di rito e per tutelare la privacy del campione.

Alex Zanardi: l’incidente del 2020

Alex Zanardi ha iniziato la sua carriera come pilota. Un brutto incidente durante una gara gli ha fatto perdere le gambe e il campione ha dovuto reinventarsi. Dopo qualche tempo, è divenuto atleta paralimpico con le bici a mano e ha gareggiato in tantissime gare internazionali vincendo quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Londra e alle successive di Rio de Janeiro.

Nel 2020, è accaduto un evento destinato a segnarlo per sempre: un incidente su una strada secondaria nel Senese lo ha infatti costretto a numerose operazioni ed interventi chirurgici fino a quando, l’anno successivo, non ha riacquistato coscienza.