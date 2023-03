Chi è Alex Sure, il rocker arrivato terzo alla finale di The voice senior

Alex Sure è il rocker padovano di 63 anni arrivato terzo alla finale di The Voice senior interpretando la canzone di Elton John Saturday Night’s Alright. Il cantante ha partecipato alla trasmissione nella squadra di Clementino. Il programma è stato vinto da Maria Teresa Reale, sempre della squadra del rapper.

La partecipazione a The voice senior

Il 3 marzo è andata in onda la finale del talent show dedicato agli over 60 condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. Giudici di questa edizione sono stati Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri. Alex Sure è giunto in finale insieme a Maria Teresa Reale del team Clementino, che ha vinto questa edizione con il 34 per cento dei voti, Paolo Piluso del team Ricchi e Poveri e Lisa Manosperti del team Loredana Bertè. Durante le puntate di The voice senior, il rocker ha conquistato giuria e pubblico, prima fra tutti Clementino che l’ha voluto fortemente nella sua squadra.

Chi è Alex Sure

Alex Sure aveva dato prova delle sue capacità già dalle prime puntatem strabiliando la giuria con la sua interpretazione del classico degli AC/DC You Shook Me All Night Long. Il 63enne è diventato la vera star di questa edizione di The Voice Senior. Arriva da Padova ed è stato sicuramente il concorrente più scatenato e più rock del programma. A lasciare il segno non solo la sua voce e le sue interpretazioni ma anche i suoi look: cresta, canottiera, kilt e super cappello con le borchie. L’amore di Sure per la musica rock parte da bambino ed è una passione che il rocker ha sempre vissuto appieno tanto da realizzare tre album, a partire dal 1983, e dedicarsi ad una lunga serie di concerti interpretando le cover degli AC/DC.