Alex Schwazer, il monologo a Le Iene: «Resterò sempre un atleta»

Ieri sera, durante la puntata de Le Iene su Italia 1, Alex Schwazer ha raccontato la sua storia travagliata di atleta alle prese con la giustizia in un monologo molto toccante.

Il monologo di Alex Schwazer a Le Iene

Alex ha esordito così: «Quasi sette anni fa mi trovavo in una stanza d’albergo a Rio de Janeiro, ero pronto. Pronto a tornare a marciare alle Olimpiadi, otto anni dopo Pechino e dopo la squalifica per doping. Era la gara del mio riscatto, la gara per cui mi preparavo ogni giorno da due anni, dando ogni giorno il massimo. Eppure non ho potuto farla. I giudici del tribunale internazionale dello sport mi hanno ritenuto colpevole e mi hanno impedito di scendere in strada a marciare. Quasi 5 anni dopo, un tribunale ordinario italiano mi ha scagionato da ogni colpa per non aver commesso il fatto».

«Io quella gara avrei potuto e dovuto farla. Ho subito un’ingiustizia che purtroppo non si potrà più rimediare e oggi mi dovrei sentire un ex atleta, ma la verità è che io non mi sono mai sentito tale, perché se senti una passione dentro di te, allora nessun episodio te la potrà togliere, resiste a tutto» ha continuato l’uomo, ancora arrabbiato per ciò che ha subito. In modo accorato, ha poi sottolineato: «Una madre non smette mai di essere una madre, e un atleta non smette mai di essere un atleta. A volte, quando seguo uno dei miei negli allenamenti, la mia testa si prepara, si allena e gareggia. La giustizia sportiva non mi ha permesso di vivere fino in fondo il sogno di tornare alle gare, ma il mio sogno continua ad esserci dentro di me, ed io continuo ad inseguirlo, con o senza gare».

La vicenda

Dopo essere stato trovato positivo all’Epo (Eritropoietina, usata per aumentare le performance sportive) una prima volta, Alex era stato bloccato nuovamente al momento del suo rientro dalla squalifica, alla vigilia delle Olimpiadi di Rio. La presunta nuova positività che gli è costata la sua partecipazione alla manifestazione in Brasile non è però mai stata riscontrata dalla giustizia italiana. L’uomo aveva già parlato della sua esperienza sul palco del Festival di Sanremo 2021. La sua vicenda sarà ancora più approfondita in una docu-serie disponibile da giovedì 13 aprile su Netflix dal titolo ll Caso Alex Schwazer.