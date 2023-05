Alex Sandro, rinnovo automatico con la Juventus: resterà fino al 2024

Sfruttando la modalità di rinnovo simile a Cuadrado l’anno scorso, il brasiliano Alex Sandro ha utilizzato un’opzione inserita nell’ultimo rinnovo con la Juventus, basata sulla percentuale di presenze in campo. Grazie a questa modalità il calciatore rimarrà in bianconero fino al 2024.

Il rinnovo automatico per il calciatore Alex Sandro

Novità importanti in casa bianconera infatti il contratto di Alex Sandro è stato prolungato automaticamente e la Juve avrà a disposizione per un’altra stagione il terzino brasiliano: la nuova scadenza di contratto è stata fissata per il 30 giugno 2024. Come accaduto precedentemente con Cuadrado, il brasiliano ha sfruttato l’opzione inserita nell’ultimo rinnovo ovvero quella della percentuale delle presenze in campo. Alex Sandro ha preso parte a 36 partite in questa stagione e per questa ragione ha potuto rinnovare con il club di Torino automaticamente. Per lui si tratta di un ricco rinnovo, visto che l’ingaggio è di circa 6 milioni e mezzo di euro.

Il nuovo ruolo nella difesa della Juventus

La svolta stagionale di Alex Sandro è arrivata col cambio di ruolo. Da quando il tecnico Max Allegri ha deciso di cambiare e adottare la difesa a tre, il brasiliano ha dato tante garanzie da braccetto sinistro, lasciando a Kostic, oppure alla stella nascente del giovane Iling, il compito di fare tutta la corsia. Il brasiliano nel tempo è divenuto un senatore dello spogliatoio: e per quanto abbia scelto di cedere a Danilo i gradi di vice capitano, nello stesso modo di Cuadrado che è prossimo ai saluti, non ha mai fatto sentire la sua mancanza nel gruppo nei momenti delicati e difficili dell’anno. Nell’ambito europeo è uno dei giocatori più esperti della rosa, il rinnovo è anche una mossa strategica per il club che vive un momento molto incerto vista la sentenza che il club attende. Il rinnovo di Alex Sandro apre la possibilità di spostare più avanti l’investimento su un centrale di difesa mancino, quando le idee saranno chiare e tutti i problemi saranno risolti.