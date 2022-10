Alex Jones, negazionista di Sandy Hook, dovrà pagare un miliardo di dollari

Alex Jones, fondatore del sito Infowars, dopo aver asserito che per anni la strage nella scuola di Sandy Hook, è stato condannato a pagare circa un miliardo di dollari. Le famiglie delle vittime del massacro dovranno ricevere questa somma, visto che per anni Alex Jones ha tratto profitto dalle sue affermazioni sulla vicenda, speculando sul loro dolore.

Le accuse a carico di Alex Jones

Alex Jones ha ricevuto numerose accuse a suo carico. Infatti, le famiglie delle vittime della strage di Sandy Hook hanno citato in giudizio l’uomo per diffamazione, inflizione intenzionale di stress emotivo e violazione della legge sulle pratiche commerciali sleali. Tutto questo perché Jones asseriva che la sparatoria alla scuola elementare di Sandy Hook, nella quale persero la vita 20 bambini e 26 persone in totale, è sempre stata una bufala.

Secondo il complottista, le famiglie delle vittime erano attori pagati dal governo statunitense e l’intera storia era una montatura creata ad hoc per incutere terrore nella popolazione. Questa sua teoria è stata portata avanti per anni e numerosi suoi seguaci hanno sostenuto la cospirazione, accusando e perseguitando i familiari delle vittime della sparatoria.

La reazione del complottista alla sentenza

Ora Alex Jones è costretto a risarcire le famiglie delle vittime per tutti i danni morali che ha causato in circa 10 anni. Il risarcimento ammonta a circa 1 miliardo di dollari, 965 milioni per la precisione. Nonostante questa sentenza, l’uomo non si è arreso e ha commentato il risultato del tribunale con arroganza. Infatti, Jones ha affermato: «Perché non trilioni a questo punto?», un commento ironico e che mostra ancora una volta mancanza di rispetto per le vittime.

Jones ha poi continuato dicendo: «Questo è un incubo, anche perché io i soldi non ce li ho!». La somma che l’uomo deve versare sarà dipartita tra le diverse famiglie e William Aldenberg, un agente dell’FBI che è stato perseguitato dalle teorie del negazionista.