Alex Di Giorgio chi è: età, fidanzato e Ballando con le stelle

Chi è Alex Di Giorgio? Il nuotatore professionista ha rinunciato in passato a partecipare al Grande Fratello Vip e adesso è uno dei nuovi protagonisti di Ballando con le Stelle. Ha avuto una relazione con Ivano Marino, che successivamente ha accusato di stalking. Nel 2020 è risultato positivo all’ostarina, una sostanza che aiuta gli atleti nelle prestazioni, venendo così sospeso dal Tribunale Antidoping.

Chi è Alex Di Giorgio: età e Tribunale Antidoping

Chi è Alex Di Giorgio? Il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle è un nuotatore professionista di 32 anni. Nato a Roma il 28 luglio 1990, è allenato da Gianluca Belfiore, con il quale ha raggiunto notevoli risultati. Nella sua carriera è stato protagonista di due Olimpiadi. A Londra nel 2012, quando ha preso parte alla staffetta 4×200 stile libero. E a Rio, nel 2016, per la stessa tipologia di gara.

È stato però agli Europei di Debrecen nel 2013 che ha ottenuto il migliore risultato a livello agonistico, vincendo la medaglia d’argento. Il 13 settembre 2020 Alex Di Giorgio è risultato positivo all’ostarina, una sostanza che aiuta la prestazione in allenamento. Come risultato di questo controllo a sorpresa della Nado Italia, il Tribunale Antidoping ha sospeso in via cautelativa il nuotatore, che ora rischia 4 anni di squalifica.

Il fidanzato del nuotatore

Alex Di Giorgio è omosessuale. In passato ha avuto una relazione con Ivano Marino, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Tuttavia, tra i due non è finita affatto bene. Ivano al termine della relazione aveva assunto atteggiamenti persecutori nei confronti del nuotatore, che avevano condotto i due a processo. Ivano è stato condannato a un anno e due mesi di carcere per stalking, sostituzione di persona e diffamazione.

Ivano infatti aveva creato dei profili falsi per scrivere all’ex Alex di Giorgio e ai suoi amici, minacciandolo di rivelare a tutti la sua omosessualità. Ivano si è difeso con una nota dicendo. «Mai usato atteggiamenti persecutori: posso confermare l’esistenza di una relazione sentimentale con Alex Di Giorgio della durata di un anno e mezzo. E successivamente, una relazione sfociata in una convivenza in Roma con Marco Carta nella sua abitazione, ma ribadisco con altrettanta fermezza di non aver mai messo in atto comportamenti assimilabili al reato di stalking, o qualsivoglia altro reato. Quanto mi si addebita non è nel mio stile mi reputo una persona equilibrata e rispettosa degli altri in genere. Sono sicuro che in primo grado riusciremo a far luce sulle vicende»·