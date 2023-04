Alex Britti, chi è l’ex compagna Nicole e quando si sono lasciati

Forse non tutti sanno che Alex Britti, uno fra i più celebri artisti italiani, è stato in passato legato sentimentalmente ad una donna di nome Nicole. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ex compagna.

Chi è Nicole, l’ex compagna di Alex Britti

Generalmente il cantante capitolino, diventato celebre per brani come Oggi sono io e La Vasca, è molto riservato e non parla granché della sua vita privata. Ad ogni modo in tempi non sospetti Britti ha deciso di fare un piccolo strappo alla regola, concedendo al Corriere della sera un’intervista nel quale ha parlato anche di questa importante liaison sentimentale, specificando però semplicemente che la relazione si è conclusa ormai diverso tempo fa e che lui e Nicole si sono lasciati quando il loro primo figlio, Edoardo, aveva soltanto due anni e mezzo.

Ad ogni modo, sull’ex Nicole (con cui non si è mai realmente sposato, Britti aveva raccontato qualcosa in più anche in un’altra intervista a Vanity Fair, sottolineando che lei è: «Una ragazza semplice, normalissima e sensibile. Sintonia immediata. Più giovane di me di 22 anni: ma non è mai stato questo tipo di distanza a pesarci.» Sempre a Vanity, Alex aveva poi parlato del figlio avuto dall’ex, dichiarando: «Lo abbiamo sentito, desiderato, parlato, deciso, cercato, in qualche modo chiamato. Lui era evidentemente libero, e ci ha risposto subito. Allora l’abbiamo aspettato. Ci è venuto a trovare, ed è stata un’emozione indescrivibile. Ma sono convinto che, anche fosse stato un incidente, l’avrei guardato poi come la cosa più bella del mondo».

Le curiosità su Nicole

Sono pochissimi, per il resto, i dettagli sull’ex fiamma di Alex Britti disponibili online. Tra le piccole curiosità sul suo conto, per esempio, si sa che è originaria di Milano, che non fa parte del mondo dello spettacolo e che i due si sono conosciuti anni fa mentre l’artista era impegnato in una trasferta in Sardegna.