Alex Britti: canzoni, moglie, figlio e duetto con LDA a Sanremo 2023

LDA, in gara tra i big della 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Se poi domani, durante la serata dedicata alle cover si esibirà sul palco dell’Ariston con Alex Britti. Cantautore e chitarrista italiano, vediamo qualche dettaglio sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Alex Britti: biografia e canzoni

«Una corda che vibra e produce un suono è una magia. Irripetibile, intraducibile. Dura un attimo, ma al tempo stesso un’eternità. Lì dentro c’è già tutto. E la mia vita sta tutta in quella vibrazione».Così si descrive Alessandro Britti, conosciuto come Alex, sul suo sito ufficiale. L’artista romano amato per la sua chitarra e per le sue ballate romantiche è un musicista di straordinario talento e ha pubblicato 9 dischi esordendo nel 1998 con il tormentone estivo Solo una volta (o per tutta la vita) tratto dall’album It.Pop, che lo rese celebre con hit di successo come Mi piaci e Oggi sono io.

Britti ha partecipato la prima volta al Festival di Sanremo nel 1999, vincendo nella sezione Giovani con la canzone Oggi sono io, incisa due anni dopo anche da Mina. Nel 2000 ha pubblicato il suo secondo album, La vasca e i suoi due singoli, Una su un milione e La vasca lo portano di nuovo ai primi posti delle classifiche regalandogli un triplo disco di platino. Negli anni successivi, ha cavalcato il palco dell’Ariston con i brani Sono contento, 7000 caffè e Solo con te. Lo scorso luglio ha pubblicato il suo primo album interamente strumentale, MOJO. Tra i musicisti si annoverano i batteristi Joel Taylor e Mike Terrana.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che uno dei grandi amori è stata l’ex moglie Nicole che gli ha regalato la grande gioia di diventare papà di Edoardo, nato nel 2017. Attualmente non è noto se abbia una compagna o sia single.