Alex Bellini: libri, vita privata e imprese dell’esploratore italiano

Esploratore e scrittore italiano, Alex Bellini è diventato noto al pubblico per le sue imprese estreme tra cui le traversate oceaniche a remi, in solitaria e in completa autonomia: vediamo cosa si sa della sua vita privata e che libri ha scritto per raccontare le sue avventure.

Chi è Alex Bellini

Nato ad Aprica (Sondrio) nel 1978, all’età di 22 anni ha iniziato ad esplorare gli ambienti più ostili del pianeta dopo aver imparato la prima lezione dalle sue montagne: «Aggrapparsi alla roccia e tenere duro, sempre alla ricerca di un punto d’appoggio, anche quando il supporto sembra mancare». Nel 2001 ha corso la Marathon des Sables, una corsa a tappe di 250 km nel deserto del Sahara. Nel 2002 e 2003 ha camminato attraverso l’Alaska, spingendo una slitta, per un totale di 2 mila chilometri.

Nel 2005 ha remato da solo per 11 mila km attraverso il mare Mediterraneo e l’Oceano Atlantico per un totale di 227 giorni. Un’esperienza ripetuta tre anni dopo quando, in 294 giorni e sempre da solo, ha remato per 18 mila km attraverso l’Oceano Pacifico, dal Perù all’Australia. Nel 2011 ha partecipato alla LA-NY footrace, la corsa a piedi da Los Angeles a New York che ha portato a termine in 70 giorni classificandosi quinto. Nel 2017 ha attraversato il Vatnajokull, il più grande ghiacciaio d’Europa (Islanda) con sci e slitta in 15 giorni.

Dal 2019 è impegnato nel progetto 10 rivers 1 Ocean con l’obiettivo di navigare i dieci fiumi più inquinati al mondo allo scopo di promuovere una maggiore comprensione e conoscenza dell’inquinamento da plastica e, al tempo stesso, proporre un nuovo metodo di comunicazione per comprendere e interpretare le cause dell’attuale crisi ecologica. Le navigazioni sono compiute a bordo di zattere che costruisce con le sue mani a partire da materiale di recupero che raccoglie nelle vicinanza dei fiumi. Nel giugno 2021 ha inoltre attraversato il fiume Po con una zattera assieme allo Youtuber Emalloru.

Alex Bellini: libri e vita privata

Alex Bellini è autore di quattro libri in cui racconta e ripercorre alcune delle sue imprese e riflette sullo spirito con cui le intraprende:

Mi chiamavano montanaro (ed. Longanesi 2007)

Il Pacifico a remi (ed. Longanesi 2010)

L’impresa e l’avventura (Ed. Marsilio 2013)

Oltre, pensare da campioni per esprimersi al massimo del potenziale (ed. RoiEdizioni 2018)

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con Francesca con cui ha avuto le due figlie Sofia e Margherita.