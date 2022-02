Alex Belli e Delia Duran si chiudono nel bagno della stiva lontano dalle telecamere. Cosa è successo tra i due?

In queste ore Alex Belli e Delia Duran stanno parecchio facendo parlare di sé. I quasi coniugi, che ormai hanno fatto pace, sono sempre più intimi e cercando delle zone isolate nella Casa per potersi avvicinare. Un video che sta circolando in queste ore sta infiammando i fan. Alex e Delia si sono infatti chiusi nel bagno della stiva per diverso tempo. Si tratta di un luogo in cui non ci sono le telecamere, e per questo qualcuno chiede l’espulsione della concorrente al Grande Fratello Vip.

Alex e Delia intimi in camera da letto

Ormai Delia Duran ha perdonato il compagno Alex Belli. Mercoledì notte i due si sono riuniti sotto le coperte e si sono baciati appassionatamente per trenta minuti. Durante le effusioni, la venezuelana ha sussurrato all’orecchio di Belli: “Ho troppa voglia di S……”. Belli si è messo a ridere e ha detto: “No, guarda, non l’avevo mica capito tesoro“.

Così i due si sono alzati e sono entrati nel bagno della stiva di Duran, un luogo in cui non ci sono telecamere. Una volta usciti Delia Duran ha chiesto all’attore di non farsi vedere troppo affettuoso dagli altri: “Sì non ci facciamo vedere troppo così da loro, che poi sai come sono di là”.

Delia Duran racconta tutto a Lulù

Ieri notte Delia Duran ha raccontato dell’avvicinamento con Alex nella stiva: “C’è stato un avvicinamento nella stiva. Per me è stata una cosa bellissima. Abbiamo avuto un’unione passionale. Siamo stati nel letto insieme ed è stato stupendo. Il bello è ascoltare il cuore e seguire questo, la situazione e l’amore che nonostante tutto è per lui. Questo uomo è un folle e anche questo è quello che lo contraddistingue. Questo è un crazy love. Il nostro amore libero è pazzo e folle. Sono andata avanti e l’ho perdonato, mi fa impazzire Alex. Però anche io sono folle forse più di lui. Quando ci siamo conosciuti lui non poteva immaginare quanto ero pazza. Abbiamo questo game di condivisione che scegliamo in due, lui ha sbagliato qui dentro, però adesso è tutto chiarito“.

Tornato nella Casa del Grande Fratello Vip da appena tre giorni, Alex Belli ha già ritrovato la serenità con la moglie Delia.

La furia dei fan

Nel frattempo, una parte del pubblico del Grande Fratello chiede l’improbabile squalifica di Belli. Lui sarebbe colpevole, secondo molti utenti, di continuare a spifferare alla moglie l’andamento dei consensi. In particolare, Belli avrebbe rimproverato la moglie del comportamento avuto con Jessica, facendo intendere che la principessa ha molti sostenitori e quindi lei verrebbe, di conseguenza, penalizzata dai fandom.