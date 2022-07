Alessio Romagnoli, chi è la fidanzata del calciatore che ha detto sì alla Lazio

Dopo essere stato difensore del Milan per sette anni, Alessio Romagnoli ha accettato la proposta della Lazio di un contratto quinquennale (con opzione per il sesto anno) e un futuro ruolo da dirigente: vediamo chi è e cosa si sa della sua fidanzata.

Alessio Romagnoli alla Lazio

Considerato uno dei maggiori talenti della sua generazione, è un difensore centrale definito elegante, versatile, abile dal punto di vista tattico e capace di abbinare la tecnica individuale alla protezione del pallone. Originario di Anzio, è cresciuto nel settore giovanile della Roma e ha esordito in prima squadra l’11 dicembre 2012 sotto la guida di Zdeněk Zeman, giocando titolare nella gara di Coppa Italia vinta 3-0 contro l’Atalanta. Pochi giorni dopo ha debuttato in Serie A nella partita Roma-Milan e ha realizzato il suo primo gol nella massima serie nella gara contro il Genoa all’Olimpico.

Nel 2014 è passato in prestito annuale alla Sampdoria e l’anno successivo ha firmato un contratto con il Milan. Dalla stagione 2018-2019, a soli 23 anni, è stato designato come nuovo capitano risultando per il secondo anno consecutivo uno dei migliori della squadra. A luglio 2022 ha accettato una proposta a lungo termine della Lazio che gli ha offerto un contratto di cinque anni (con opzione per il sesto anno) a 2,8 milioni a stagione oltre che un bonus e un futuro ruolo da dirigente.

Alessio Romagnoli: la fidanzata

Il giovane calciatore è fidanzato con Eleonora Utini, modella che lavora a Milano.

In occasione della vittoria dello Scudetto a maggio 2022, aveva pubblicato un post per omaggiare il compagno: “Ho iniziato a seguire veramente il calcio quando ho conosciuto Alessio. Quando una persona ha una passione così grande e crede tanto nel suo sogno, quel sogno diventa anche un po’ tuo. Ti ho visto nei momenti più difficili, lottare contro critiche ed infortuni, reagire e crescere, giorno dopo giorno, con rispetto di tutti e umiltà, e poi realizzare uno dei tuoi traguardi più importanti, con coraggio e determinazione. Campione d’Italia. Che bello è stato esserci arrivati insieme“.