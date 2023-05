Formentera, l’ex campione di MMA Alessio Di Chirico arrestato per aver aggredito un tassista

Arrestato a Formentera l’ex campione di MMA Alessio Di Chirico per aver aggredito un tassista. La lite con il tassista sarebbe stata ripresa dalle videocamere dell’hotel dove il campione alloggiava con la compagna e le sue due figlie e dalle immagini registrate gli agenti della polizia sono riusciti a risalire dalla sua identità.

La dinamica dell’aggressione

Il 21 maggio a Es Pujols nell’isola di Formentera un turista italiano ha aggredito il tassista Omar Bouhia El Haouzi, un 32enne molto noto anche per il suo impegno e il suo attivismo politico. Il tassista stava svolgendo il suo lavoro quando la famiglia del turista italiano e ha chiesto di usufruire del servizio. Tuttavia, l’uomo avrebbe fatto la richiesta di potersi mettere insieme alla sua compagna e ai suoi due figli nel lato posteriore dell’auto, nonostante il Codice della Strada non conceda tale possibilità. Omar è stato fermo rifiutando la richiesta e ha accompagnato la famiglia all’hotel Blanco dal ristorante La Malagueña. L’uomo non avrebbe protestato e si sarebbe messo sul sedile accanto al conducente in modo del tutto tranquillo. Una volta arrivati in albergo l’uomo avrebbe pagato il tassista e avrebbe iniziato a colpirlo in volto con pugni violentissimi. Omar ha avuto bisogno dell’elicottero per essere portato d’urgenza in ospedale, nonostante non fosse in pericolo di vita. La sfuriata dell’uomo è stata ripresa dalle telecamere dell’hotel che hanno permesso alla Guardia Civile di arrestare l’aggressore. L’uomo è stato identificato come Alessio Di Chirico, l’ex combattente di MMA italiano, classe 1989.

Chi è Alessio Di Chirico, l’ex campione MMA arrestato a Formentera

Alessio Di Chirico è stato il fondatore del Gloria Fight Center e di uno dei più importanti atleti di arti marziali miste in Italia. L’accusa è stata di aggressione e il tassista sembra essere stato colpito con molta violenza. Ad ogni modo, ora saranno gli inquirenti a stabilire la dinamica e a fare luce sul caso.