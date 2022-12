Alessio Bondani trovato morto nel bosco: disposta l’autopsia

Disposta l’autopsia sul corpo di Alessio Bondani. Il 35enne è stato trovato morto in un bosco. Il giovane era di Gavorrano, in provincia di Grosseto. Gli esiti dell’autopsia dovrebbero essere resi noti domani, 22 dicembre. A quanto si apprende, sul corpo del ragazzo non ci sarebbero segni di violenza.

Alessio Bondani trovato morto: disposta ora l’autopsia

Dopo l’esame autoptico, la salma verrà riconsegnata ai familiari per la cremazione, come il giovane ha fatto sapere nelle sue ultime volontà. Il ragazzo era scomparso 24 ore prima del suo ritrovamento, avvenuto lo scorso 17 dicembre. A lanciare l’allarme era stata la moglie, preoccupata dopo non aver avuto sue notizie. Le ricerche sono scattate subito, ma il giovane non è stato ritrovato. Alcuni passanti avrebbero poi ritrovato il corpo a due passi dal Pelagone, nel bosco.

Nelle vicinanze è stata poi trovata anche la sua auto. Il 35enne era noto nella zona di Gavorrano perché gestiva un bar, noto come il Bar Sport. La comunità lo apprezzava per il suo lavoro. Stando a una prima ipotesi, il ragazzo sarebbe venuto a mancare per via di un malore, ma gli inquirenti hanno disposto comunque l’esame autoptico per ulteriori indagini.

Indagini in corso

L’uomo lascia la moglie e due figli piccoli. Al momento gli inquirenti escludono l’ipotesi del suicidio. Si attendono i riscontri dell’esame autoptico per capire gli orari e le cause della morte del 35enne. Infatti, le indagini dovranno chiarire anche perché il ragazzo abbia scelto di andare nel bosco proprio quel giorno.

A quanto si apprende, anche l’auto sarebbe stata in buone condizioni al momento del ritrovamento e senza particolari segni. «Nella mia vita nessuno mi ha fatto ridere così tanto come lo hai fatto te!.. Sempre e per sempre🖤💔 ti voglio bene amico mio!» scrive un’amica su Facebook alla notizia.