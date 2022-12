Alessia Sbal morta in un incidente: travolta dopo essere scesa dall’auto

Alessia Sbal: estetista, con un centro appena aperto a Monteverde. È il profilo della ragazza morta nella notte di ieri, 4 dicembre, verso le ore 21:45. La giovane stava attraversando la zona del raccordo anulare di Roma. Al chilometro 2.600, tra l’Aurelia e lo svincolo di via Boccea, la ragazza avrebbe fermato l’auto in una carreggiata di emergenza e sarebbe scesa dal mezzo, forse per controllare un guasto. Un’altra auto l’avrebbe investita in pieno, non lasciandole scampo e non fermandosi per accertarsi delle sue condizioni.

Incidente grave sul Gra: muore Alessia Sbal

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Stradale, intervenuta sul posto con i soccorritori dell’Ares 118 e con l’Anas, la giovane non avrebbe avuto il tempo di allontanarsi per salvarsi. Infatti, il mezzo che sopraggiungeva l’avrebbe travolta in pieno. All’arrivo dei soccorsi, il personale sanitario ha potuto solo riscontrare il decesso sul colpo, mentre gli inquirenti hanno effettuato i rilievi di rito. Questi saranno utili per fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente.

La giovane è stata ricordata dagli amici come un’appassionata degli animali, in particolare dei cani, ma anche della bellezza. Infatti, era estetista e onicotecnica. Secondo chi indaga, non sarebbe il primo incidente che si verifica in quella zona, anzi. Si sarebbero riscontrati tre incidenti diversi negli ultimi 3 giorni, di cui l’ultimo sarebbe proprio quello che ha coinvolto Alessia.

Incidenti sul Gra, 2 casi in 1 giorno

Sempre ieri, ma in mattinata, nella stessa zona sarebbe avvenuto un altro incidente. A perdere la vita è un uomo di 51 anni ad Aprilia. L’uomo stava guidando la sua Jaguar quando, per cause ancora da accertare, sarebbe finito contro un albero sulla via Nettunense, che è stata chiusa per qualche ora. L’uomo era già privo di vita quando è stato estratto dai soccorritori.

Al momento, le indagini sono in corso anche su questo incidente per capire quali erano le condizioni dell’uomo quando era alla guida e se sono stati coinvolti altri veicoli.