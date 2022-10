Chi è Alessia Piperno, la “viaggiatrice solitaria” arrestata in Iran

Un profilo Instagram che è quasi un manifesto: “Alessia-viaggiatrice solitaria”. Ma alcune volte questo suo girovagare può comportare dei rischi, come è successo in Iran. Cos’è accaduto ad Alessia Piperno, la ragazza romana arrestata a Teheran proprio nel giorno in cui ha compiuto 30 anni? La famiglia, che è riuscita a entrare in contatto con lei, ha spiegato che la ragazza ha chiesto disperatamente aiuto: era stata fermata dalla polizia insieme a dei suoi amici mentre si preparava a festeggiare il suo compleanno. Il Paese da giorni è attraversato da proteste, manifestazioni e violenze, dopo la rivolta di molti giovani contro l’uccisione da parte della polizia di una 22enne la cui unica colpa era quella di avere il velo fuori posto. Ma Alessia non è inesperta, proprio perché abituata a passare di Paese in Paese, sempre con lo zaino sulle spalle. In un post sui social aveva espresso solidarietà alla battaglia delle donne e degli uomini iraniani.

«Arrivata a 30 anni, mi chiedo: “sono pronta a fermarmi?”. No, affatto»

Originaria del quartiere romano di Colli Albani, da sei anni ha deciso di vivere questa vita da nomade. I suoi genitori sono titolari della storica libreria Di Libro in Libro, specializzata nella vendita di testi scolastici. Lei, dopo il diploma al liceo scientifico con un anno di studio, il quarto, negli Stati Uniti, ha scelto di girare il mondo. E lo fa da sei anni, come ha scritto proprio su Instagram: «Tra pochi giorni inizierà il mio settimo anno in viaggio. Eppure quando mi guardo indietro, mi sembra ieri quando caricai il mio primo zaino sulle spalle, per raggiungere la terra dei miei sogni, l’Australia. Al tempo avevo appena compiuto 24 anni, mentre oggi ne compio 30. Mi ero ripromessa che a 30 anni mi sarei fermata, ed ora eccomi arrivata a questo giorno e mi chiedo “sono pronta a fermarmi?”. No, affatto. Questi anni sono stati i più belli della mia vita, i più vissuti, dove ho imparato e disimparato così tanto, dove ho incontrato popoli e amici meravigliosi, e dove ho scoperto le vera bellezza del nostro pianeta. Il mondo e la sua gente mi ha regalato più di quanto potessi desiderare, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Mi sento carica di un energia che non riesco più a contenere solo per me stessa, ma sento il bisogno di doverla condividere con qualcun altro».

L’amato Pakistan, il Covid in Iran, le proteste e l’arresto

Oltre che una passione in realtà la sua è diventata un lavoro. Si definisce Travel planner e a distanza organizza viaggi e fornisce assistenza personale. Prima dell’arresto doveva andare in Pakistan, dove era già stata rimanendone folgorata dalla bellezza, ma aspettava il visto per Islamabad e nel frattempo è rimasta in Iran nonostante la situazione esplosiva: «Ho provato l’esperienza di vivere a 56 gradi (letteralmente), con l’86 per cento d’umidità», «ho avuto il Covid», «ho quasi fatto a botte con un uomo alto 2 metri e in bella carne. Ci hanno dovuto dividere. Giuro, ha iniziato lui. Voleva fregarmi di brutto». Parla l’inglese «come una madrelingua», conosce anche lo spagnolo e un po’ di arabo. Non una sprovveduta. Ha visitato mezzo mondo, tra cui l’Australia, l’Islanda, l’Asia e il Centro America. Fino alla tappa iraniana che si è trasformata in un momento di angoscia per lei e per la sua famiglia.